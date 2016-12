Uso de fogos e luzes de Natal requer cuidados

00:00 · 20.12.2016

O Exército é responsável pela fiscalização e o controle da fabricação dos fogos de artifício, e a venda é proibida para menores de 18 anos ( FOTO: ELIZÂNGELA SANTOS )

Durante o período de dezembro, com os festejos de fim de ano e comemorações natalinas, são recorrentes os casos envolvendo a má utilização de fogos de artifício e instalações de redes luminosas em ambientes internos e externos. Desastres envolvendo esses artefatos podem ocasionar danos à pessoa, ao patrimônio e ao meio ambiente. Com isso, a atenção para o manuseio destes equipamentos deve ser redobrada, como forma de prevenção para evitar fatalidades.

No caso de acidentes com pessoas, as consequências podem ser mutilações, deformações, intoxicações, queimaduras, traumas graves, fatos incapacitantes e até mesmo o óbito. Além disso, ainda que indivíduos não sejam atingidos, más instalações ou uso indevido de fogos de artifício podem ocasionar incêndios em edificações, em áreas verdes e danos à rede elétrica.

Para evitar as ocorrências, é importante primeiro conhecer as especificações dos artefatos. Existem vários tipos de fogos de artifício. É necessário que se leia atentamente todas as instruções contidas na embalagem. Uma das exigências é que, na revenda, tenha um técnico (conhecido como blaster) capacitado para dar todas as instruções para o consumidor, como informa a capitã do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, Juliany Freire.

A venda destes materiais é proibida para menores de 18 anos, mas existem no mercado alguns modelos, como "tracks" e estalinhos, que podem ser utilizados por crianças, desde que supervisionadas por um adulto. Alguns modelos têm o uso restrito a pessoas habilitadas para o manuseio devido à grande quantidade de pólvora neles contida.

A fabricação e utilização de explosivos caseiros são proibidas. Segundo Juliany Freire, "materiais explosivos e correlatos utilizados na fabricação desse material têm que passar sob o controle do Exército Brasileiro. A instituição é responsável tanto pela fiscalização quanto pelo controle da fabricação desses materiais". Ela orienta que o consumidor procure casas credenciadas, exigindo a apresentação do certificado de conformidade emitido pelos Bombeiros. O documento tem validade de um ano. O setor responsável pela realização de vistorias técnicas nestes estabelecimentos é a Coordenadoria de Atividades Técnicas (CAT).

Falta de conhecimento e técnicas no manuseio do apetrecho podem acarretar sérios acidentes. No caso de ocorrências com queimaduras leves de primeiro grau, ocasionadas pelo uso indevido das bombas, é indicado que a vítima coloque apenas água corrente sobre o ferimento. "Não é recomendado o uso de pomadas ou qualquer outra substância sem o conhecimento do médico", informa a capitã.

Em situações mais graves, a vítima deverá ser levada à unidade de saúde mais próxima. Em Fortaleza, o Centro de Queimados do Instituto Doutor José Frota (IJF) é referência no atendimento. Segundo dados disponibilizados pela assessoria, 18 casos de queimaduras com fogos de artifício foram registrados no ano de 2015. Já em 2016, até o mês de novembro, 17 pacientes deram entrada no hospital devido a incidentes do tipo.

Iluminação

Uma outra circunstância que pode levar a acidentes é a iluminação de Natal. Se for efetuar alguma intervenção ou instalações de painéis em fachadas, varandas externas e internas, é importante atentar para sempre desligar a fonte geral de alimentação de energia em determinadas situações. O aconselhável é desligar os "piscas" quando não houver moradores na residência e durante o período em que todos estiverem dormindo, com a intuito de obstar possíveis acidentes.

"Embora as luzes de 'Led' sejam equipamentos que não geram grande aquecimento, ainda existem luzes que, quando estendido o tempo de uso, superaquecem e podem incendiar os materiais utilizados na decoração", comenta o especialista na área de eficiência energética da Enel no Ceará, Marcony Melo.

O uso do benjamim ('T') não é aconselhável em condições de risco. "Há muitos casos de pessoas que interligam de dois à três 'Ts' e isso gera uma sobrecarga no fornecimento de energia, podendo acarretar um curto-circuito ou até mesmo uma pequena explosão", alerta ele.

Orientações

Sobre fogos

1. A fabricação e utilização de explosivos caseiros são proibidas

2. Quando há queimaduras leves de primeiro grau, a vítima deve colocar apenas água corrente no ferimento

3. Nos casos mais graves, a vítima deve ser levada ao IJF

Sobre luzes

1. É aconselhável desligar os "piscas" quando não houver moradores na residência ou se estiverem dormindo

2. Com o início de chuvas, instalações externas devem ser bem isoladas

3. É importante evitar uso de emendas e fios descascados