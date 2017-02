Universidades iniciam matrículas sexta-feira

00:00 · 01.02.2017

No Estado, são ofertadas 10.662 vagas nos cursos de graduação da UFC, Universidade Federal do Cariri (UFCA), Uece, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (Unilab) e IFCE ( FOTO: ALEX COSTA )

Após a divulgação do resultado da Chamada Regular do Sistema de Seleção Unificado (Sisu), o Ministério da Educação (MEC) determinou que as matrículas dos estudantes aprovados em instituições públicas de ensino superior do Ceará devem ser realizadas nos dias 3, 6 e 7 deste mês que se inicia.

LEIA MAIS

.Estudante do Eusébio é aprovado em Medicina

No Estado, são ofertadas 10.662 vagas nos cursos de graduação da Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Federal do Cariri (UFCA), Universidade Estadual do Ceará (Uece), Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (Unilab) e Instituto Federal do Ceará (IFCE).

Apesar do cronograma de datas para efetuar matrícula ser o mesmo em todas as instituições, cada uma delas organizou formas diferentes de receber os candidatos selecionados. Na UFC a primeira etapa do processo envolve a solicitação de matrícula.

Visita presencial

O aluno deve verificar no site a data, o horário e o local em que deve comparecer à universidade de acordo com o Campi no qual vai estudar. Processo semelhante acontece no IFCE, que estabelece aos alunos visita presencial para realização da pré-matrícula no campus pleiteado. Para os aprovados na Unilab, há datas específicas para cada curso de graduação. Nesta sexta-feira (3), a instituição realiza matrículas dos cursos de engenharia e agronomia; no dia 6, humanidades e, no último dia, 7, Língua Portuguesa, Engenharia de Energias e Administração Pública.

Na Uece, os alunos selecionados para cursos no Campus Itaperi, em Fortaleza, devem realizar a solicitação de matrícula no Auditório Central, bloco R. Nos Campi do Interior, as unidades acadêmicas são responsáveis por realizar o procedimento que deve acontecer em quatro fases. Já os estudantes contemplados com vagas na Universidade Federal do Cariri (UFCA), são orientados a entregar a documentação presencialmente, dentro de envelopes.

Cronograma

A instituição recomenda que os aprovados formalizem o processo de matrícula conforme o cronograma do curso aprovado para reduzir o tempo de espera em filas. As datas para cada graduação estão no site da UFCA.

Estudantes que não foram selecionados em nenhuma das opções escolhidas no Sisu ou aqueles aprovados somente no segundo curso de interesse têm até o dia 10 de fevereiro para realizar inscrição na lista de espera. Conforme orientações do Ministério da Educação (MEC), a "participação na lista de espera está restrita à primeira opção de vaga do candidato".

De acordo com as orientações do MEC, o processo deve ser feito na plataforma do Sisu, e o estudante precisa esperar a confirmação na tela para ter certeza que o processo foi concluído.

O Edital da Lista de Espera da primeira edição do Sistema de Seleção Unificado 2017 para os estados do Ceará e Bahia deve ser publicado a partir do dia 20 de fevereiro. (Colaborou Felipe Mesquita)

Locais e horários

Unilab

9h às 12h

13h às 16h

Www.Unilab.Edu.Br

Uece

9h às 17h

Www.Uece.Br

UFC

8h30 às 11h30

14h às 17h

Www.Ufc.Br

UFCA

Www.Ufca.Edu.Br/portal

Cursos sediados em Barbalha, Crato e Juazeiro do Norte:

9h às 12h

14h às 17h

Cursos em Brejo Santo

9h às 12h

13h30 às 16h30