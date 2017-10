Unifor terá evento de amamentação

01:00 · 12.10.2017

A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), em parceria com a Universidade de Fortaleza (Unifor) e a Unimed Fortaleza realizam hoje (12) o "1º Encontro de Mães Amamentando o Brasil Hoje e Amanhã - #AmamentaFortaleza", uma tarde de conscientização sobre a amamentação, troca de experiências, dicas e orientações. O evento acontecerá de 15 às 17 horas, no Campus da Unifor. A entrada é gratuita.

O evento levará ao campus uma roda de aleitamento, na qual diversas mães amamentarão seus bebês ao mesmo tempo. Além disso, profissionais da Sociedade Brasileira de Pediatria estarão presentes promovendo conversas sobre amamentação e tirando dúvidas das lactantes. Na ocasião, haverá distribuição de água de coco para os participantes. A organização do evento recomenda às mães que levem manta, esteira ou toalha.

Os cursos de Nutrição e Enfermagem da Unifor darão todo o apoio necessário às mães, com informações e dicas, além de promoverem palestras sobre a importância do aleitamento materno às crianças nos primeiros meses de vida. Para a Unimed Fortaleza, "cuidar das pessoas vai muito além de prestar um atendimento médico de excelência, afinal, o jeito de cuidar da cooperativa está nos pequenos detalhes que fazem a diferença na vida dos clientes", afirma a empresa.

A Universidade de Fortaleza já estimula a coleta de leite materno por meio de outras iniciativas. É o caso, por exemplo, do Posto de Coleta de Leite Humano (PCLH), inaugurado em 5 de agosto de 2016, no Núcleo de Aplicação Médica Integrada (Nami), e vinculado ao Banco de Leite Humano (BLH) do Hospital Geral de Fortaleza (HGF). O ambiente é um local voltado para as mães da comunidade interna e externa da Unifor e conta com Sala de Apoio à Amamentação.

Ambiente seguro

O projeto foi elaborado pela professora Karla Rolim com o apoio da professora Geisy Luna, coordenadora do Curso de Enfermagem da Unifor, a fim de beneficiar alunas, funcionárias e a comunidade e garantir ambiente seguro para a coleta de leite. Em agosto passado, o Grupo Amamentando seu Bebê (Gamb), em parceria com a Unifor, promoveu no campus da Universidade a Hora do Mamaço, que constou de rodas de conversas e oficinas sobre técnicas de amamentação.