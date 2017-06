Unifor realiza processo seletivo para o 2º semestre

00:00 · 07.06.2017

O aluno que cursa uma Graduação Tecnológica na Unifor receberá uma certificação intermediária referente ao término de cada módulo ( Foto: Eduardo Queiroz )

Os interessados em ingressar na Unifor ainda no segundo semestre deste ano têm uma nova chance . Trata-se do Processo Seletivo 2017.2: Novas Oportunidades. Nesta etapa, serão utilizados três critérios para a seleção: a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos de 2014, 2015 e 2016, Prova ou o Escore Unifor. A prova acontece dia 24 de junho.

Janine Braga, presidente da comissão permanente do Processo Seletivo Unifor, explica como funciona o Escore Unifor. "Ele é aberto aos candidatos que participaram do Vestibular 2017.1, realizado em outubro do ano passado e do Vestibular 2017.2 aplicado no último dia 21 de maio, mas cuja pontuação não foi alta o suficiente para entrar no curso de sua escolha", aponta.

Caso o aluno utilize o Enem ou Escore Unifor não será cobrada taxa de inscrição. Já a aplicação da prova com 30 questões mais redação está marcada para o dia 24 de junho de 2017.

Graduação Tecnológica

Além dos cursos de graduação, a Unifor oferece vagas em cursos de Graduação Tecnológica distribuídos nos centros de Comunicação e Gestão, Tecnologia e Saúde. Os cursos têm duração média de dois a três anos e ofertam 50 vagas cada um.

Outro ponto a se destacar são as certificações intermediárias. Nesse caso, o aluno que cursa uma Graduação Tecnológica na Unifor receberá uma certificação intermediária referente ao término de cada módulo, equivalente a dois semestres. Essa certificação permitirá que o aluno possa concorrer no mercado de trabalho de forma mais rápida e com experiência comprovada.

Administração

O Centro de Ciências da Comunicação e Gestão oferece os seguintes cursos: Administração (manhã e noite), Ciências Contábeis (manhã e noite), Ciências Econômicas (noite), Jornalismo (manhã), Comércio Exterior (noite), Publicidade e Propaganda (manhã), Cinema e Audiovisual (noite), Eventos (noite), além do curso de Design de Moda, nos turnos da manhã e da tarde.

Já o Centro de Ciências Jurídicas tem vagas para o curso de Direito. Por seu lado, o Centro de Ciências Tecnológicas oferta as seguintes opções: Engenharia Civil (manhã e noite), Engenharia Civil (manhã), Engenharia Elétrica (manhã), Engenharia Mecânica (manhã), Ciência da Computação (manhã), Arquitetura e Urbanismo (manhã e tarde), Eng. De Controle e Automação (manhã), Engenharia de Produção (manhã e noite), Engenharia de Computação (manhã), Análise e Desenvolvimento de Sistemas (noite), Engenharia Ambiental e Sanitária (noite) e ainda Energias Renováveis (noite).

Opções

As opções para o Centro de Ciências da Saúde (CCS) são Psicologia (noite e tarde), Educação Física Bacharelado (manhã), Educação Física Licenciatura (manhã), Enfermagem (manhã), Fisioterapia Integral (manhã e tarde), Fonoaudiologia, Odontologia ( tarde e noite), Farmácia (tarde), Nutrição (manhã), Nutrição (tarde), Estética e Cosmética (manhã).

Mais informações

Universidade de Fortaleza (Unifor)

Processo Seletivo 2017.2

As inscrições devem ser feitas no endereço unifor.br/estudenaunifor

Telefone: (85) 3477.3400