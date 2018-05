Unifor realiza Processo Seletivo 2018.2

01:00 · 07.05.2018

Apesar de ainda não ter atingido a maioridade, desde criança, Letícia Furtado já ouvira da avó qual profissão poderia seguir. Os conselhos acabaram se perpetuando pela rotina da jovem, que passou a conhecer o ofício mais de perto com o tempo.

"Desde que eu era mais nova, me envolvi com a área. Fiz muitas sessões de terapia e sempre achei muito legal o trabalho que as pessoas tinham", relata a estudante de 17 anos. A vontade de se fazer psicóloga vai muito além da avó e das rotinas quando criança: "sempre gostei de lidar com as pessoas, de interagir, de saber o que elas pensam, como elas fariam em determinadas situações e poder ajudar de diversas formas".

Embora cursar uma área das Ciências Humanas tenha sido sua escolha inicial, Letícia mudou de pensamento "umas 30 vezes. Já pensei em fazer Música, Nutrição, Medicina Veterinária, tudo possível e imaginável, mas acabei voltando para a minha primeira opção", ri, sentada em um banquinho após passar por um momento especial: a primeira fase do Processo Seletivo da Universidade de Fortaleza (Unifor).

Letícia está concorrendo a uma das duas mil vagas ofertadas pelo Vestibular da Universidade, cujas avaliações da primeira fase ocorreram ontem (6) no Campus da Instituição, no bairro Edson Queiroz. Junto a ela, estudantes de diversas idades realizaram avaliações para adentrarem em cursos de Graduação nas modalidades Bacharelado, Licenciatura e Tecnológica.

As provas foram para cursos do Centro de Ciências em Comunicação e Gestão, como Administração e Jornalismo; do Centro de Ciências Jurídicas, como Direito; do Centro de Ciências da Saúde, como Enfermagem e Farmácia; e do Centro de Ciências Tecnológicas, como Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo. Além das modalidades em Graduação Tecnológica, como o percurso em Estética e Cosmética.

Para as áreas em Bacharelado e Licenciatura, os testes aplicados possuíam 40 questões de múltipla escolha, abrangendo áreas de Matemática e Suas Tecnologias e Ciências da Natureza e Suas Tecnologias e Ciências Humanas e Suas Tecnologias, além de 20 questões de múltipla escolha sobre Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias e uma Redação em Língua Portuguesa. Para a Graduação Tecnológica, foram 30 questões de múltipla escolha para resposta abrangendo as áreas supracitadas e uma Redação em Língua Portuguesa.

O Curso de Medicina, contudo, terá seu processo seletivo realizado no dia 20 de maio. De acordo com a presidente da Comissão Permanente do Processo Seletivo da Unifor, Janine Braga, a proposta de divisão ocorre em razão da procura de vestibulandos. "Ele tradicionalmente tem uma demanda muito alta. Por isso, preferimos separar para que todos os dois públicos recebam a mesma atenção e que a gente possa ter uma dedicação nos procedimentos adequada".

Duas seleções

Segundo a presidente da comissão do Processo Seletivo, em 2018.2 é a primeira vez na qual a Unifor realiza duas seleções concomitantes: uma por meio de avaliação presencial e outra pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), dos anos 2015, 2016 ou 2017.

"Esse processo do Enem já aconteceu. Os candidatos da primeira fase já foram selecionados e a gente recebeu os resultados desde o dia 30 de abril", afirma a gestora, ao pontuar que 30% das vagas são disponibilizadas para essa modalidade e 70% para os que optam pela prova presencial. O resultado da primeira fase deve sair até a sexta-feira (11), mas a expectativa de Letícia Furtado já está bem acima do esperado.

"Gostei da prova, foi a primeira vez que fiz o vestibular da Unifor, mas achei muito tranquila. Com a preparação do meu colégio, a prova de lá é até mais pesada do que a daqui, mas quero estar comemorando na próxima semana, se Deus quiser!".