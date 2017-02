Unifor reabre seu campus para lazer

00:00 · 03.02.2017

A partir deste fim de semana, os fortalezenses poderão voltar a desfrutar do campus da Unifor. O local é uma excelente opção para quem deseja fugir do corre- corre da capital e vivenciar de momentos de harmonia e lazer com amigos e familiares. O campus abriga um público de todas as idades e possui uma fauna e flora diferenciada.

Compõem a flora belos exemplares de pau brasil, flamboyants, orquídeas, jambos, acácias, eucaliptos, palmeiras, cajueiros e mangueiras, que criam um clima bastante agradável. Já a fauna é composta por pássaros, emas, seriemas, gatos, patos, entre outros. Somam a paisagem diversas fontes de água, que dão um tom cosmopolita ao local, ao mesmo tempo em que servem para que pássaros possam viver livremente, e ao alcance do olhar curioso das pessoas.

A cultura também é outra preocupação da Unifor, ao dispor o espaço para a população local e turistas. Semanalmente, a Universidade programa diversas atividades culturais gratuitas como apresentação de grupos musicais, contação de histórias e pintura.

Aos sábados pela manhã, a Biblioteca Central e a Biblioteca de Acervos Especiais, com mais de nove mil volumes, entre obras raras e ilustrações de artistas consagrados como Salvador Dali, Candido Portinari e Marc Chagall, também abrem suas portas para que os visitantes possam usufruir de excelente literatura, abrangendo todas as áreas do conhecimento.

A estrutura ainda disponibiliza para a comunidade o Espaço Cultural Unifor, com acesso grátis a exposições de artes plásticas com artistas de renome nacional e internacional , dispostas em uma área de mais de 2.200 metros quadrados. Duas outras boas vantagens adicionais: os visitantes dispõem de amplos estacionamentos gratuitos e segurança durante todo o horário de Campus Livre.

Atualmente, no Espaço Cultural Unifor, o visitante poderá conferir a mostra "Coleção Airton Queiroz", uma das mais importantes e completas do País que reúne cinco séculos de história. A exposição reúne 251 obras e tem curadoria de Fábio Magalhães, José Roberto Teixeira e Max Perlingeiro, sob o olhar atento do chanceler.

Passeios

Ao todo, a Unifor possui mais de 700 mil metros quadrados, que poderão ser desfrutados nos fins de semana. Na Unifor, também é possível realizar atividades como passeios ciclístico, caminhadas e corridas ao ar livre, piqueniques, atividades esportivas realizadas no Estádio de Atletismo, Campo de Futebol, Quadras de Areia, Tênis e Futevôlei e Campo Society. Ou seja, uma infraestrutura de ponta que pode ser utilizada gratuitamente por toda a população.