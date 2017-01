Unifor promove palestra sobre a vida acadêmica

00:00 · 09.01.2017

A palestra "Você, Aqui e Agora: os próximos passos para o seu futuro" será ministrada pelo vice-reitor de Graduação da Unifor, professor Henrique Sá, a partir de 18h, no auditório da Biblioteca Central da instituição

Os diferenciais de se estudar em uma universidade e as orientações para aproveitar a experiência acadêmica da forma mais eficaz serão tema de palestra, na próxima quarta-feira, 11 de janeiro, na Universidade de Fortaleza (Unifor). A palestra "Você, Aqui e Agora: os próximos passos para o seu futuro" será ministrada pelo vice-reitor de Graduação da Unifor, professor Henrique Sá, a partir de 18 horas, no auditório da Biblioteca Central da instituição.

O evento é aberto ao público e direcionado, em especial, aos alunos que participarão do próximo processo seletivo da Universidade, no dia 15 de janeiro, bem como aos que ainda não se decidiram sobre qual curso seguir.

Estandes

Na programação, a Unifor também vai disponibilizar estandes dos cursos ofertados no Processo Seletivo 2017.1, onde os participantes poderão tirar dúvidas sobre temas como formas de financiamento estudantil, mercado de trabalho, disciplinas, corpo docente, estrutura da universidade, entre outros.

De acordo com o professor Henrique Sá, vice-reitor de Graduação da Universidade de Fortaleza, a ideia principal da palestra é discutir os diferenciais que uma universidade pode ofertar para o aluno.

"Na palestra, vamos falar sobre a construção da trajetória profissional durante a vivência no campus, e abordaremos as possibilidades que uma universidade tem a oferecer. Isso se refere não apenas a uma boa formação, mas também à experiência de extensão, pesquisa e todos os recursos que uma universidade possui. Além disso, serão discutidos fatores relevantes que um aluno deve considerar para a escolha de uma instituição de ensino e orientações sobre os passos que deve trilhar após ingressar na universidade", complementa o professor Henrique Sá.

Seleção

A Unifor está com inscrições abertas para o Processo Seletivo 2017.1. Nesse vestibular, serão ofertados cursos com vagas remanescentes. Os interessados têm até o dia 14 de janeiro para efetuar a inscrição.

Nesta etapa, serão utilizados três critérios para a seleção: a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), prova ou o Escore Unifor para os candidatos que já participaram do Vestibular 2017.1, aplicado em outubro, mas cuja pontuação não foi alta o suficiente para entrar no curso de sua escolha.

Caso o aluno utilize Enem ou Escore Unifor, não será cobrada taxa de inscrição. Já a aplicação da prova com questões objetivas mais redação está marcada para o dia 15 de janeiro, às 8h30. Além dos cursos de graduação, a Unifor oferece vagas em oito cursos de graduação tecnológica distribuídos nos centros de Comunicação e Gestão, Tecnologia e Saúde. Os cursos têm duração média de dois a três anos e ofertam 50 vagas cada um.

Mais informações

Palestra: "Você, Aqui e Agora: os próximos passos para o seu futuro"

Dia 11/1 - Horário: 18h

Local: Auditório da Biblioteca Central da Unifor