Unifor e Fiocruz fortalecem pesquisas sobre biofármacos

00:00 · 04.01.2017

A Unifor é pioneira na produção de biofármacos por meio da plataforma animal, utilizando a clonagem por transferência nuclear de células somáticas como meio para estabelecer um sistema de expressão em leite caprino ( FOTO: ARES SOARES )

Embora o Brasil permaneça dependente da importação de biofármacos, há potencialidades nacionais em pesquisa, desenvolvimento e inovação que poderão, em breve, superar este cenário e gerar biofármacos desenvolvidos no Brasil. Um exemplo é a união de competências entre a Fundação Oswaldo Cruz no Ceará (Fiocruz-CE) e a Universidade de Fortaleza (Unifor).

As duas instituições mantêm parceria para viabilizar a construção e operacionalização de plataforma de desenvolvimento de anticorpos e biofármacos melhorados, que poderá ser utilizada para a produção de, hipoteticamente, qualquer biofármaco no leite de cabras geneticamente alteradas.

O professor e pesquisador da Universidade de Fortaleza, Kaio Tavares, explica que a parceria entre as duas instituições busca viabilizar não só a produção independente de biofármacos no Brasil, mas também diminuir os custos da saúde pública com a importação destes medicamentos e contribuir para a melhoria da sustentabilidade do Sistema Único de Saúde (SUS). Para isso, dois pesquisadores da Fiocruz-CE, Gilvan Furtado e Marcela Gambim, estão trabalhando nos laboratórios da Unifor para viabilizar essa produção.

Segundo Kaio, a parceria Unifor-Fiocruz busca, inicialmente, produzir e lançar no mercado, de maneira mais acessível, medicamentos que atualmente são importados no País. "Hoje, o Brasil paga uma fortuna para comprar tecnologias prontas, que permitem produzir moléculas para o tratamento de diversas doenças. O problema é que, como as tecnologias nessa área estão sempre em franca evolução, enquanto produzimos determinados biofármacos nacionalmente, novos tratamentos mais modernos já estarão disponíveis fora do País. Dessa forma, percebe-se que o Brasil acaba ficando para trás, precisando novamente efetuar novas compras destes medicamentos e/ou tecnologias", explica.

A Unifor e a Fiocruz-CE dominam tecnologias-chaves, algumas de vanguarda e outras altamente inovadoras e promissoras, como Engenharia Racional de Proteínas, CRISPR/Cas9 e Clonagem Animal, que já estão sendo combinadas para o desenvolvimento tanto de biofármacos convencionais, denominados de biossimilares, quanto de biofármacos melhorados, chamados de biobetters. Os biobetters são os medicamentos mais modernos e eficazes porque passam por modificações moleculares que permitem elevar sua afinidade, especificidade ou reduzir os efeitos colaterais.

Segundo o coordenador do projeto pela Fiocruz-CE, Marcos Lourenzoni, esta parceria significa grande avanço para o Brasil, no eixo da saúde pública. "Hoje, 100% dos anticorpos que existem no País são importados, ou seja, há um grande déficit na nossa balança comercial nessa área. O que nós começamos a fazer na Fiocruz-CE foi criar uma plataforma de desenvolvimento de anticorpos e biofármacos melhorados, para que eles possam ser produzidos no Brasil. Procurávamos uma plataforma que pudesse abrigar esses anticorpos e biofármacos e a encontramos na Unifor", conta. Ele acrescenta que seria possível utilizar a tecnologia desenvolvida pela Universidade para extrair os biofármacos a partir do leite das cabras geneticamente alteradas. "Dessa forma, conseguiríamos suprir com alguns biofármacos para os mercados nacional e internacional, diminuindo os custos sociais, regularizando a balança comercial e dando estabilidade e sustentabilidade ao Sistema Único de Saúde (SUS)", ressalta.

Plataforma

A Unifor é pioneira nacional na produção de biofármacos por meio da plataforma animal, utilizando a clonagem por transferência nuclear de células somáticas como meio para estabelecer um sistema de expressão em leite caprino. Neste caso, os medicamentos biológicos são produzidos no leite de cabras modificadas geneticamente, sendo subsequentemente purificados e potencialmente utilizados para uso terapêutico em humanos. "Nós coletamos por protocolos de purificação apenas o biofármaco produzido a partir do leite das cabras, sendo ele altamente purificado. Desta forma, o leite constitui apenas um veículo para a produção do biomedicamento. Cada vez mais as patologias mais complexas estão sendo tratadas com o uso destes medicamentos", explica Leonardo Tondello, professor do curso de graduação de Medicina da Unifor.

Para a produção e manutenção das cabras geneticamente modificadas, a Unifor mantém uma área de aproximadamente 45 hectares onde os animais ficam alojados e onde se produz parte da alimentação fornecida. "Apesar de toda a infraestrutura e controle que rege a criação dos animais modificados geneticamente, as cabras dos nossos projetos são criadas como animais normais. Isso se deve à preocupação com o bem-estar dos animais, buscando mantê-los ao máximo em condições naturais de criação", diz o pesquisador da Unifor e responsável pela área animal, Saul Gaudêncio Neto.

FIQUE POR DENTRO

Produção a partir de organismos vivos

Biofármacos são medicamentos produzidos a partir de organismos vivos como bactérias, fungos, leveduras, células animais ou vegetais, em plantas ou animais. Atualmente, uma grande variedade de doenças complexas, como múltiplos tipos de câncer, doenças autoimunes, hematológicas e metabólicas são tratadas com o uso desses medicamentos.

Os biofármacos normalmente se destacam pelo efeito terapêutico específico, elevando a probabilidade de cura e reduzindo os efeitos colaterais. Tais resultados têm proporcionado a franca expansão do mercado de medicamentos biológicos, que cresce com taxa aproximada de 12% ao ano, enquanto o mercado de medicamentos convencionais, sintetizados quimicamente, tem apresentado crescimento anual de até 4%.