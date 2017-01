Unifor diploma 1.700 estudantes

00:00 · 07.01.2017

O evento foi realizado na Praça da Biblioteca, onde estudantes de 38 cursos de graduação convencional e executiva se reuniram com parentes, amigos, professores e colaboradores da Unifor para receber a outorga de grau nessa sexta-feira O Chanceler Airton Queiroz entregou o diploma para quatro alunos, um de cada Centro Acadêmico da Unifor ( Fotos: Kléber A. Gonçalves )

Uma noite para celebrar novas conquistas e semear futuras esperanças. A Universidade de Fortaleza (Unifor) comemorou nessa sexta-feira (6) a conclusão do ciclo de aprendizagem de seus alunos, que alcançam a maturidade profissional, após caminhada de vivências e busca contínua pelo conhecimento nas salas de aulas, laboratórios e grupos de pesquisa. Por meio da colação de grau realizada na Praça da Biblioteca do campus da Instituição, cerca de 1.700 formandos pertencentes a um total de 38 cursos de graduação convencional e executiva declararam suas novas funções em serviço da sociedade através das vocações escolhidas por cada um.

Para compartilhar com os novos graduados o momento, pais, familiares, amigos e membros do corpo docente da Unifor estiveram presentes na solenidade. A fim de representar os alunos ali presentes, a concludente do curso de Medicina, Monya Garcia Baracho, agradeceu à universidade, aos professores e a todos que acompanharam a jornada de cada um dos alunos, fazendo ainda uma convocação aos novos profissionais para honrar o aprendizado construído durante a graduação. "Assim, conquistamos, todos, a nossa realização profissional e temos a responsabilidade de aplicar os conhecimentos que aqui adquirimos, compartilhando o que aprendemos, inspirados nos ideais que assimilamos, com a certeza de que permaneceremos aprendendo sempre", discursou.

Logo depois, foi a vez da professora Renata Santiago Freire, do Centro de Ciências da Comunicação e Gestão, falar aos graduandos em nome de todos os professores da instituição. "Hoje, saudamos todos vocês, novos profissionais, prontos para o mercado de trabalho, dizendo que deixem a alma de vocês na proposição que já começou a ser construída desde o primeiro dia em que aqui pisaram; lapidem sua essência com coerência e respeito ao próximo", exortou ainda a professora. Grande alegria foi expressa por todos os alunos, no momento em que um representante de cada curso subiu ao palco para receber, das mãos de seus respectivos diretores de Centro, o certificado de conclusão. A reitora da Universidade de Fortaleza, Fátima Maria Fernandes Veras, deu prosseguimento, anunciando os novos títulos de cada profissional, por meio da outorga de grau.

Saudando a todos os formandos, o Chanceler Airton Queiroz, presente na ocasião, preparou mensagem especial, que foi lida pelo diretor superintendente do Sistema Verdes Mares, Edson Queiroz Neto. "Ontem, vocês eram estudantes, a partir de agora, profissionais. Tudo realizado neste campus, que acolheu seus sonhos para transformá-los em realidade".

Oportunidade

A cerimônia contou ainda com a entrega da Bolsa de Pós-Graduação Yolanda Queiroz, dedicada aos quatro estudantes, um de cada Centro Acadêmico, com melhores médias ao longo do curso, que terão a oportunidade de continuar ampliando os conhecimentos na Unifor.

Ao fim da cerimônia, com as luzes de fogos de artifício, os graduados comemoravam a conquista, como a agora bacharel em Jornalismo, Emanoela Campelo. "É gratificante me formar no curso que eu sempre quis, após cinco anos de muitos obstáculos e vitórias", disse.