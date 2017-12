Unifor com inscrição para transferidos e graduados

01:00 · 13.12.2017

Os alunos que desejam ingressar na Universidade de Fortaleza (Unifor) e que, atualmente, estudam em outra instituição de ensino ou que já concluíram graduação têm agora uma oportunidade. A Unifor está com inscrições abertas para 34 cursos, entre eles Direito, Odontologia (apenas para transferidos) e Engenharia Civil. As inscrições devem ser feitas no site da Unifor, ou pessoalmente, na Central de Atendimento Unifor.

De acordo com a professora Karol Silva de Moura, chefe da Divisão de Assuntos Estudantis, além do processo seletivo, a Unifor oferece a possibilidade de ingresso na Instituição como graduado e para alunos de outras instituições, inclusive estrangeiras, exceto para o curso de Medicina. São ofertadas vagas nas quatro áreas do saber: Centro de Ciências da Comunicação e Gestão, Centro de Ciências Jurídicas, Centro de Ciências da Saúde e Centro de Ciências Tecnológicas.

Histórico escolar

"Para os alunos que desejam se transferir é necessário o histórico escolar da instituição de origem, com as disciplinas cursadas e aprovadas, e os projetos de ensino, pra que a gente possa fazer o aproveitamento de estudos e identifique em que semestre aquele aluno vai ingressar para o curso que ele está se candidatando. Já para o ingresso de alunos graduados, além da documentação referida, é necessário também a apresentação do diploma", explica Karol Moura.

Processo Seletivo

Os interessados em ingressar na Universidade de Fortaleza no semestre 2018.1 poderão participar da 2ª fase do Processo Seletivo Unifor para os cursos com vagas remanescentes. A prova acontecerá neste sábado (16), às 8h30, no Campus da Instituição, e as inscrições devem ser feitas no site da Unifor.

Nesta etapa, serão utilizados três critérios para a seleção: a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Escore Unifor ou uma prova para quem não se adequa às duas primeiras opções.

O Escore Unifor é aberto aos candidatos que participaram do Vestibular 2018.1 aplicado nos últimos dias 8 ou 22 de outubro, e que ficaram como classificáveis ou que mudaram o curso de sua opção.

O escore obtido anteriormente pelo aluno poderá ser usado para classificação em outro curso. Utilizando sua nota do Enem ou seu desempenho no Escore Unifor, o candidato se inscreve de forma contínua e a Universidade fará a classificação diariamente, conforme publicado no edital no site da Unifor.

Vale ressaltar que o candidato poderá concorrer a uma vaga utilizando a sua nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), edições 2014, 2015 ou 2016. Na terceira modalidade, o candidato que não participou do Processo Seletivo e também não fez Enem em 2014, 2015 e 2016 poderá concorrer às vagas remanescentes dessas duas modalidades, conforme explicado. Para tanto, será aplicada prova com 20 questões e uma redação.

Mais informações

Transferidos e Graduados

Inscrições no site www.unifor.br, ou na Central de Atendimento.

Processo Seletivo 2018.1: Prova: 16/12;

Informações: 3477.3000; unifor.br/estudenaunifor