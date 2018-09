Unifor abre processo seletivo com novidades

01:00 · 18.09.2018

O curso de Biomedicina, que terá sua primeira turma na Universidade de Fortaleza, é uma das novidades do processo seletivo de 2019.1. A área se encontra em expansão no mercado ( Foto: Ares Soares )

A Universidade de Fortaleza está com inscrições abertas para o Processo Seletivo 2019.1 com várias novidades, como o lançamento do curso de Biomedicina e os novos formatos para os cursos de Educação Física e os de Gestão (Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Comércio Exterior). Nesta etapa, serão utilizados dois critérios para a seleção: prova e a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2015 a 2017, contanto que o aluno não tenha zerado em nenhuma prova objetiva nem na Redação.

Será ofertado um percentual de vagas (exceto para o curso de Medicina) reservado para os candidatos inscritos pelo Enem. As inscrições para a primeira fase do Processo Seletivo tiveram início nessa segunda-feira (17). Já para quem optar pela modalidade de Prova Unifor, as inscrições também já tiveram início para os cursos de Graduação (Bacharelado e Licenciatura e Graduação Tecnológica). A prova acontece no dia 21 de outubro, no Campus da Unifor.

Biomedicina

Uma das grandes novidades é a oferta do curso de Biomedicina, ciência situada entre a Biologia e a Medicina que pesquisa e apoia o diagnóstico de doenças que afetam as pessoas, identifica as causas e atua no desenvolvimento de tratamentos.

"Cerca de 70% a 80% dos biomédicos brasileiros trabalham em laboratórios de análises clínicas. O mercado do diagnóstico laboratorial é gigantesco. Existem no Brasil, de acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos em Saúde do Ministério da Saúde, aproximadamente 12 mil laboratórios de Análises Clínicas", destaca a coordenadora do curso, professora Marina Lobo. Outras áreas de atuação são bancos de sangue, clínicas de estética, hospitais, institutos de pesquisa, indústria farmacêutica e alimentícia, universidades e órgãos públicos. Clínicas de reprodução humana e pesquisa genética são bastante citadas por especialistas como áreas.

Mudanças

Os cursos de Gestão da Unifor, Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Comércio Exterior, têm novo plano de negócio para graduação, dando previsibilidade e organização para a trajetória acadêmica. As mudanças valem tanto para os alunos da Unifor como para transferidos, graduados e calouros de 2019.1.

Até então, o aluno selecionava as disciplinas que incluiria num determinado semestre. A mensalidade era calculada pela soma do valor mensal de cada uma dessas disciplinas. Ou seja, o aluno fazia todas as disciplinas previstas num determinado semestre ou colocava poucas em outro semestre. A partir de 2019.1, os novos cursos passam a operar em modelo seriado, permitindo que o aluno planeje melhor sua formação, por meio de duas modalidades.

No fluxo regular, o aluno cursa semestres programados e paga uma mensalidade fixa. Por sua vez, no fluxo estendido, o aluno cursa menos disciplinas por semestre, pagando mensalidade igualmente fixa, porém mais acessível. No fluxo regular, o aluno concluirá o curso em quatro anos, enquanto no fluxo estendido, em 6 anos.

Nova Educação Física

Na Educação Física da Unifor, a mudança começa na matriz curricular. Baseada na formação por competência, novas modalidades foram agregadas ao currículo, como treinamento funcional, personal trainer, grupos de corrida e empreendedorismo. Tudo para permitir a melhor graduação nas condições atuais do mercado. O diferencial, porém, será na forma de cursar a graduação. O aluno poderá optar por dois tipos de fluxos (plano acadêmico). No fluxo regular, o tempo de curso continua o mesmo: quatro anos para o bacharelado e três anos e meio para a licenciatura. Já no fluxo estendido, o aluno opta por um tempo de graduação maior, mas com mensalidades mais acessíveis.

Aplicativo

Outra novidade ofertada pela Universidade de Fortaleza é o aplicativo "Estude na Unifor", que auxilia o candidato em todas as fases do Processo Seletivo, ofertando as seguintes ferramentas: inscrição no processo seletivo, indicação dos processos seletivos em oferta, mapa de sala mostrando o local de realização das provas, gabarito das provas, resultado final e meio de comunicação direto com a Comissão Permanente do Processo Seletivo. O aplicativo já está disponível na plataforma Android.

Mais informações:

Inscrições: Até 18/10/ 2018

Prova: 21/10/2018

Horário: 8h

(85) 3477.3400

www.unifor.br/estudenaunifor