Unifor abre inscrições para processo seletivo

01:00 · 02.05.2018 / atualizado às 06:49

Os interessados em ingressar na Universidade de Fortaleza (Unifor), no próximo semestre, ainda podem concorrer às vagas para o Processo Seletivo 2018.2 da Instituição. As inscrições devem ser realizadas no endereço www.unifor.br/estudenaunifor.

A prova para os cursos de Graduação acontece no dia seis de maio, às 8 horas, com exceção para o Curso de Medicina, que será aplicada no dia 20 de maio, no mesmo horário. O Processo Seletivo da Unifor para os cursos de Graduação, nas modalidades Bacharelado e Licenciatura, tem duração máxima de 4h30 e será organizado em duas etapas.

A primeira terá 40 questões de múltipla escolha, abrangendo as áreas de Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias; a segunda, é constituída de 20 questões de múltipla escolha sobre Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, além da Redação em Língua Portuguesa.

A prova dos cursos de Graduação Tecnológica tem duração máxima de 3h30, sendo organizada em duas partes: a primeira tem 30 questões de múltipla escolha, abrangendo as áreas de Matemática e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; e Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; além de uma Redação em Língua Portuguesa. Será cobrada taxa de inscrição de R$ 50 (Graduação Tecnológica), R$ 100 (Bacharelado e Licenciatura) e R$200 (Medicina).

Referência

Aos 45 anos, a Universidade de Fortaleza se destaca no ensino, pesquisa e atividades de extensão, transformando não só o cenário da educação no Ceará, como o processo de desenvolvimento cultural, econômico e social da região.

Tem o título de Melhor Universidade Privada do Norte e Nordeste e uma das melhores do Brasil, segundo o Ranking Universitário da Folha de S. Paulo (RUF). Com cerca de 25 mil alunos, a Unifor é responsável, desde 1973, pela formação de mais de 90 mil alunos, distribuídos em 40 cursos de graduação. Os programas de pós-graduação compreendem 17 cursos de mestrados e doutorados, além de 80 cursos de especialização e MBAs. O corpo docente é composto de 1.300 professores, 80% Mestres e Doutores.

Cursos em oferta

Centro de Ciências da Comunicação e Gestão

Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Jornalismo, Comércio Exterior, Publicidade e Propaganda e Cinema e Audiovisual

Graduação Tecnológica : Eventos, Marketing e Design de Moda

Centro de Ciências Jurídicas

Direito (manhã e noite)

Centro de Ciências da Saúde

Psicologia, Educação Física (Bacharelado), Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Farmácia, Nutrição, Medicina, Medicina Veterinária e Odontologia.

Graduação Tecnológica: Estética e Cosmética

Centro de Ciências Tecnológicas

Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Ciência da Computação, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Produção, Engenharia de Computação e Engenharia Ambiental e Sanitária.

Graduação Tecnológica: Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Energias Renováveis.

Mais informações: (85) 3477.3400.