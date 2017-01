Unifor abre inscrições para processo seletivo

00:00 · 25.01.2017

Além dos cursos de Graduação, a Universidade de Fortaleza oferece 50 vagas em oito cursos de Graduação Tecnológica distribuídos nos centros de Comunicação e Gestão, Tecnologia e Saúde ( FOTO: ARES SOARES )

A Universidade de Fortaleza realiza a segunda fase do Processo Seletivo 2017.1. Nesta etapa, serão utilizados três critérios para a seleção: a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Escore Unifor (para os candidatos que já participaram do último processo seletivo, mas a pontuação necessária para entrar em algum curso não foi atingida) e a prova composta por questões objetivas mais a redação. Este exame acontecerá no próximo sábado (28), às 8h30, no campus da Unifor.

Segundo a presidente da Comissão Permanente do Processo Seletivo da Unifor, Janine Braga, o candidato terá uma nova chance de ingressar na Unifor. "O candidato que não teve a oportunidade de prestar o último vestibular, ou que fez a prova e acabou se decidindo por outro curso, terá uma nova oportunidade de ingressar na Universidade de Fortaleza. O aluno que já fez a prova pode utilizar seu escore para iniciar em um novo curso. Existe também a opção de usar o boletim do Enem", diz.

Além dos cursos de Graduação, a Unifor oferece vagas também em oito cursos de Graduação Tecnológica distribuídos nos centros de Comunicação e Gestão, Tecnologia e Saúde.

Estes cursos têm duração média de dois a três anos e ofertam 50 vagas cada um. Os cursos ofertados neste processo seletivo são: Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social-Publicidade e Propaganda, Comércio Exterior, Design de Moda, Direito, Educação Física, Energias Renováveis e Enfermagem.

Os candidatos também poderão ingressar nas graduações de Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Eletrônica, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Estética e Cosmética, Eventos, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Gestão de Recursos Humanos, Jornalismo, Marketing, Nutrição, Odontologia, Processos Gerenciais e em Psicologia.

Matrícula

O cronograma de matrículas será divulgado no site da Unifor. A Universidade informa que o boleto de pagamento referente à primeira parcela da semestralidade e o contrato de serviços educacionais já estão disponíveis. Para ter acesso, os candidatos convocados devem consultar novamente o seu resultado individual, onde está disponibilizado o link para impressão.

Por ocasião da matrícula são exigidos os seguintes documentos (originais e cópias autenticadas): Registro Geral (RG), Certificado de Conclusão do ensino médio ou de curso equivalente, Título de Eleitor, comprovante de quitação com o Serviço Militar, CPF e foto 3x4.

Mais informações

Prova: 8h30

Local: Campus da Unifor

Www.Unifor.Br