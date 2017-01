União reconhece emergência e aprova R$ 8 milhões para RMF

00:00 · 24.01.2017 por Thatiany Nascimento - Repórter

A exploração do aquífero Dunas do Pecém é uma das medidas a serem ampliadas com o dinheiro enviado pelo Ministério da Integração Nacional à Região Metropolitana de Fortaleza ( FOTO: NATINHO RODRIGUES )

O Governo Federal reconheceu a situação de emergência em Fortaleza e em mais seis municípios da Região Metropolitana (Aquiraz, Eusébio, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú e Maranguape) devido à seca. O reconhecimento consta no Diário Oficial da União da última sexta-feira (20). A medida era aguardada pelo Governo do Ceará como parte do trâmite para a possível liberação de R$ 47 milhões prometidos pelo presidente Michel Temer em visita ao Ceará no fim de 2016. Segundo o Ministério da Integração Nacional, uma das metas do Plano de Trabalho apresentado pelo Ceará já foi aprovada pelo órgão federal. A ação custará R$ 8,3 milhões.

O uso dos recursos solicitados pelo Governo Estadual à União foi justificado em um Plano de Trabalho enviado ao Governo Federal ainda em dezembro de 2016, conforme noticiado pelo Diário do Nordeste no dia 17 de janeiro. A projeção é que o valor garanta a estruturação de projetos alternativos de captação de água para a Região Metropolitana. Estão previstos no plano: a exploração do Sistema Hídrico do Cauípe e dos aquíferos Dunas do Pecém e Taíba/Siupé; a duplicação da adutora no Açude Maranguapinho e a melhoria no bombeamento das estações do Açude Castanhão. Ao informar a aprovação da primeira meta do plano, o Ministério da Integração não detalhou a qual destas intervenções ela se refere e, apesar da aceitação desta parte específica da proposta, o órgão federal também não especificou quando o valor estará, de fato, disponível. A Pasta comunicou ainda que as duas metas restantes do plano seguem em análise e precisam de "complemento de documentos que já foram solicitados ao Governo do Estado".

Em nota, a Secretaria de Recursos Hídricos (SRH) argumentou que, no trâmite para a liberação dos R$ 47 milhões, o Ministério da Integração "tem encontrado dificuldade de enquadrar as medidas propostas pelo Ceará, na rubrica de 'resposta a Desastres Naturais'". Isto porque, explica a SRH, as ações desenvolvidas no Sistema Estadual de Recursos Hídricos têm caráter preventivo e tentam evitar a interrupção no fornecimento de água na RMF. Portanto, o Ministério da Integração, conforme a SDH, entende que o recurso deve sair pela rubrica "Prevenção", que "tem mais dificuldades de tramitação para ser liberada".

A Secretaria ressalta que, apesar deste cenário, "continuará empenhada em fornecer todos os subsídios necessários para que a liberação aconteça de maneira tempestiva, de forma que a RMF continue sem sofrer com problemas de abastecimento".

Portaria

Com este reconhecimento do estado de emergência por parte da União, o Ceará tem, atualmente, 137 municípios nesta condição, o que representa 74% das 184 cidades. Em portaria anterior a esta da RMF, publicada no dia 19, a situação de alerta em outros 25 municípios do Ceará foi reconhecida pelo Governo Federal. A oficialização destas condições de gravidade em virtude da estiagem prolongada que afeta o Estado deve vigorar pelos próximos seis meses.

Ações planejadas

1. Exploração do Sistema Hídrico do Cauípe: uso das águas do Açude Cauípe, do Lagamar do Cauípe e do Rio Cauípe

2. Exploração dos aquíferos Dunas do Pecém e Taíba: perfuração de poços para auxiliar o Complexo Industrial do Pecém

3. Duplicação da adutora no Açude Maranguapinho: garantir outra fonte de abastecimento para o Distrito Industrial de Maracanaú

4. Melhoria no bombeamento das estações do Castanhão: ampliar a capacidade de extração quando o volume d'á estiver muito baixo