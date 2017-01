Um a cada 3 caminhões nas BRs do Ceará tem excesso de carga

00:00 · 26.01.2017 por João Lima Neto - Repórter

Além de gerar insegurança para quem trafega pelas rodovias, o excedente de carga nos caminhões prejudica a qualidade da malha viária das estradas, pois reduz a vida útil dos pavimentos asfálticos ( Fotos: Yago Albuquerque )

De cada três caminhões que entram no Ceará pelas BRs 116, 020 e 222, pelo menos um deles, trafega com a carga acima do peso suportado pelo veículo. A constatação é da Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e tem como base os resultados encontrados na operação "Carga Pesada", executada pelo órgão desde o dia 12 de janeiro nas rodovias que cortam o Ceará. A fiscalização segue até quinta-feira (26).

Ao todo, em parceria com a Policia Rodoviária Federal (PRF), foram realizadas, até ontem, 200 pesagens que resultaram em 100 notificações de multas por sobrepeso. Porém, nem todo veículo com carga excessiva é multado, pois o carregamento pode ser realocado ou transbordado, segundo o Dnit. Essa é a primeira vistoria deste tipo no Estado, já que o Ceará não conta com balanças de caminhões.

Conforme o superintendente do Dnit no Estado, Diógenes Linhares, na hora que é verificado o excesso de peso, o sistema do órgão já emite uma notificação que é enviada para Brasília e, em seguida, vai para a transportadora que o motorista trabalha. "Registramos uma sobrecarga de 150 toneladas divididas nesses veículos. Cada multa é gerada baseada no excesso de peso que ele vai levando".

O gestor afirma também que por falta de equipamentos foi necessário um convênio com Brasília para enviar as balanças. O Estado planeja adquirir duas balanças móveis, espera-se que a contratação ocorra ainda em 2017, além da construção de três balanças fixas, segundo Diógenes. "Nós estamos sondando os pontos nas BRs 116, 020 e 222. O local de pesagem da BR-222 será entre os Km 25 e 30, antes do balão do Pecém para filtrar aquelas cargas", ressalta.

Avaliação

O caminhoneiro Paulo Sérgio carrega frutas mensalmente entre cidades do Nordeste e avalia as fiscalizações como tardia. "Isso é bom para gente e para as estradas. Tem empresa que obriga a gente levar mais carga do que o permitido. Se eles sentirem no bolso, vão parar", avalia.

A operação em conjunto com a PRF avalia diversos tipos de cargas como: bebidas, material de construções, alimentos perecíveis e frutas. De acordo com o chefe de serviços do Dnit, José Teixeira, a pesagem é feita entre os eixos do veículos. "Cadastramos o tipo de veículo que está em cima da balança e a configuração do motor. Seguimos a legislação avaliamos o que é permitido ou não. Existe um tolerância no equipamento".

Conforme o profissional, o próprio sistema informa a solução para os veículos com sobrepeso. "Ele aponta o transbordo ou remanejamento. Quando existe excesso solicitamos a mudança de parte da carga para outro veículo. Quando existe remanejamento trocamos a posições das cargas".

José Teixeira ressalta que esta operação busca proporcionar maior segurança de trânsito aos usuários das rodovias federais do Ceará, além de contribuir para a conservação da malha viária, tendo em vista que o excesso de peso no transporte rodoviário é um fator determinante para a redução da vida útil dos pavimentos asfálticos.

Qualidade

Para a professora do Laboratório de Mecânica dos Pavimentos da Universidade Federal do Ceará (UFC), Verônica Castelo, esse tipo de fiscalização deveria ser realizado com mais frequência para avaliar o fluxo dos veículos, além da qualidade do solo. "Quando se projetam um avenida ou rua, deve ser pensado no fluxo de carros que passam diariamente sobre as vias. O problema é que um lado da cidade pode se tornar mais urbanizado e demandar um volume maior de veículos sobre as rotas".

Ainda segundo a professora, o Estado não possuir balanças de medição de cargas é um recorte do retrato do País. "Diversas cidades sofrem com isso. Ainda existe um problema que muitos fogem das balanças fixas, o que dificulta as fiscalizações mensais", diz. As empresas que liberam os veículos com excesso de peso, acrescenta Verônica, também deveriam ser vistoriadas.

ENQUETE

Qual o impacto desse tipo de vistoria?

Sempre andei com a carga dentro do permitido, mas tem empresa que dificulta a vida dos caminhoneiros. É uma boa ter essa fiscalização. Muitos acidentes devem ser reduzidos.

Adão José da Silva

Caminhoneiro

Muitos caminhões levam material de construção pesado, além de equipamentos de ferro. Sabemos histórias de acidentes. A fiscalização é útil para controlar.

Francisco Marques

Caminhoneiro