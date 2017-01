TRF5 determina retirada de índios de terreno

00:00 · 24.01.2017

Há cerca de 80 famílias no local que, segundo a Fundação Nacional do Índio (Funai) está incluído na demarcação desde 2013 ( FOTO: FABIANE DE PAULA )

Uma decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) determina que uma comunidade com 80 famílias indígenas Tapebas, da chamada "Comunidade do Trilho", se retirem de um terreno localizado no bairro Capuan, no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Duas empresas entraram na justiça solicitando a posse do espaço, que, segundo a Fundação Nacional do Índio (Funai), está incluído na demarcação desde 2013. A região foi ocupada pelas famílias em julho de 2016.

As lideranças indígenas procuraram a Defensoria Pública da União no Ceará (DPU-CE) para discutir medidas visando garantir a permanência da comunidade. Um grupo do local segue nesta semana a Brasília para uma audiência com o Ministério da Justiça com o apoio da chefia da DPU. A Funai também declarou que já entrou com ação para recorrer da decisão do TRF5.

Segundo a DPU-CE, após o processo de retomada do território tradicional pela etnia e a fixação das moradias, as empresas STG Construções Imobiliária Ltda e Cabatan Incorporadora SPE Ltda moveram pedido de reintegração de posse, alegando que os índios ocuparam as terras, supostamente particulares.

Conforme o presidente da Associação da Comunidade dos Índios, Weibe Tapeba, embora a área tenha sido identificada e delimitada pela Funai, em 2013, como pertencente à etnia, a decisão da Quarta Turma do TRF5 determina a desocupação do grupo. Os indígenas poderão ser despejados a partir do dia 13 de fevereiro, conforme a ação.

No território, há dezenas de famílias comprimidas entre os trilhos da extinta Rede Ferroviária Federal, atual Transnordestina. Cercas e muros dividem as moradias rústicas feitas de barro e outras produzidas de alvenaria. A índia Ana Célia, 43, vive lá há três meses com sete filhos. "A gente planta milho e feijão. As chuvas estão ajudando no crescimento, mas esta notícia de desocupação está nos preocupando".

Acelerar

A decisão dos índios de ocupar o local também tem o intuito de buscar acelerar o processo oficial de demarcação, cuja finalização depende, apenas, de confirmação por parte do Ministério da Justiça e Cidadania (MJC). Os indígenas destacaram que ela também foi necessária porque a região é disputada por grupos econômicos.

O pedido liminar foi prorrogado pelo juiz responsável pelo processo em primeira instância, contudo, no julgamento do agravo interposto pelos "posseiros", donos dos terrenos em vias de demarcação, o pedido foi acolhido por decisão do TRF, ficando determinado que a desocupação perdurasse "durante o procedimento demarcatório e até sua definição e execução".

A Funai revelou, por meio de nota, que acompanha o processo e entrou com recurso de Embargos de Declaração junto ao TRF. "A área em questão está dentro da Terra Indígena Tapeba, delimitada em 2013 pela Funai como tradicionalmente indígena", diz o comunicado. A reportagem entrou em contato com as empresas envolvidas no processo, mas os funcionários informaram que não poderiam se pronunciar sobre o assunto.