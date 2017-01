Três caprinos transgênicos são desenvolvidos na Unifor

00:00 · 10.01.2017

Pesquisadores revelam que, após cruzamentos genéticos, as fêmeas fecundadas pelos caprinos serão capazes de gerar uma substância já estudada como inibidora das atividades do zika e da chikungunya e alguns tipos de gastrite ( FOTO: ARES SOARES )

O nascimento de três clones machos de caprinos transgênicos para lactoferrina, proteína encontrada no leite materno humano que tem efeitos antibacterianos, antifúngicos e antivirais, representa mais um marco nos projetos de clonagem desenvolvidos por pesquisadores da Universidade de Fortaleza (Unifor). Após cruzamentos genéticos, as fêmeas fecundadas por eles serão capazes de produzir a substância, que já foi estudada como inibidora das atividades do zika vírus e da chikungunya, bem como de alguns tipos de gastrite.

Os trabalhos realizados pela equipe de pesquisadores tiveram início em 2011, com o objetivo de diminuir a mortalidade infantil e a diarreia no semiárido brasileiro. Atualmente, a equipe multidisciplinar conta com 25 pessoas, especialistas em DNA e em cultivo de células, que atuam nos laboratórios, em campo e no manejo dos animais. "Vale ressaltar que a produção de animais transgênicos é realizada em poucos lugares no mundo", enfatiza Kaio Tavares, professor e pesquisador da Unifor.

Além do Brasil, apenas Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia e China realizam a clonagem de caprinos transgênicos. De acordo com o projeto original, seriam produzidos dois modelos de caprinos, combinados com as proteínas lisozima e lactoferrina, substâncias imunomoduladoras e antibióticos naturais que promovem a saúde e o crescimento dos lactentes. Os primeiros caprinos com a lisozima foram gerados em julho de 2012; já os três espécimes com a lactoferrina nasceram em novembro do ano passado.

"Os três animais foram produzidos machos para que a gente possa expandir o rebanho no futuro. Para se ter uma ideia, se você coleta o sêmen de um animal transgênico macho, você pode inseminar várias fêmeas no futuro. Se a gente produz uma fêmea, teríamos que produzir um animal por vez", explica Kaio. Hoje, existem mais de 20 fêmeas transgênicas na Unifor, modificadas para a proteína lisozima. Ao fim dos cruzamentos, estima-se que de 25% a 50% da prole seja duplo-transgênica, ou seja, expresse as duas proteínas em sua formação.

Segundo Leonardo Tondello, também pesquisador e professor da Unifor, os próximos estudos vão avaliar a produção do leite dos animais da próxima geração, que serão capazes de fornecer "um leite potencialmente protetor no combate à diarreia e à desnutrição". Contudo, antes de ser aprovado para consumo humano, o material passará por uma bateria de testes para comprovar tanto sua segurança quanto sua eficácia, evitando a presença de substâncias tóxicas.

Outra meta do projeto em desenvolvimento na Unifor é obter cinco biofármacos - medicamentos produzidos a partir de organismos vivos -, purificados e testados, no período de 2 a 3 anos. "No terceiro ano, teremos os biofármacos em desenvolvimento, purificados e testados através de testes pré-clínicos em animais", explica Leonardo.

A equipe da Universidade de Fortaleza acredita ainda na possibilidade de formar algumas parcerias que coletarão o material produzido, industrializando e também comercializando os produtos.

Parceria

Embora essa produção nacional de biofármacos permaneça modesta, há potencialidades em pesquisa, desenvolvimento e inovação, que poderão, em breve, superar este cenário e gerar biofármacos brasileiros. Trata-se da união de competências entre a Fundação Oswaldo Cruz no Ceará (Fiocruz-CE) e a Universidade de Fortaleza.

As duas instituições estão cooperando para viabilizar a construção, assim como a operacionalização de uma plataforma de desenvolvimento de anticorpos e biofármacos melhorados, que poderá produzir, hipoteticamente, qualquer biofármaco a partir do leite de cabras geneticamente alteradas.

FIQUE POR DENTRO

Técnica pode modificar genoma de bicho

A lisozima é uma proteína humana presente em várias secreções e em altas concentrações no leite materno. Ela serve como antibiótico natural de ação microbiana. A lactoferrina possui qualidades semelhantes à lisozima, com o acréscimo de auxiliar na absorção de ferro.

Um animal transgênico é geneticamente modificado para receber parte do DNA de outro organismo, introduzida em seu genoma através de intervenção humana. Os três caprinos nascidos em novembro receberam a proteína lactoferrina in vitro.

Depois do cultivo das células transgênicas em laboratório, conforme a pesquisa, elas são inseridas em óvulos, produzindo um organismo novo e completo. Na Unifor, o material foi transferido para fêmeas caprinas, que foram empregadas como "barrigas de aluguel".