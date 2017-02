Trenzinho da Alegria anima Ceará 40 Graus

00:00 · 03.02.2017

Em meio às dezenas de atividades do Ceará 40 Graus, o Trenzinho da Alegria tem se destacado nas noites de quintas e sextas. A brincadeira foi criada com o intuito de levar as pessoas de um ponto ao outro com um guia divulgando os principais pontos turísticos do Estado e de Fortaleza. Assim como todas as atividades do evento, o passeio é gratuito e dura cerca de 30 minutos, sendo necessário apenas pegar uma senha. Qualquer pessoa, turista ou cearense, pode participar.

O ponto de partida é na Praça dos Estressados, um dos pontos de atividades do Ceará 40 Graus. Com músicas infantis e informações sobre a cidade, os passageiros aproveitam a vista da beira mar. Diretamente da Bahia, o mecânico Marcelo Lago, 41, trouxe a tia, a esposa e os filhos para conhecer Fortaleza. A família elogiou tanto a cidade, quanto o evento. "A cidade é perfeita! A gente tá adorando as atividades, todo dia a gente vem curtir um pouquinho aqui".

A turista Ana Luiza Martins, 14, veio de Roraima aproveitar as férias na capital cearense, onde tem família. A estudante revela que adorou o mar, as aulas de zumba e os passeios de trenzinho. "Gostei bastante, é a segunda vez que venho no trenzinho".

E não são apenas os turistas que têm frequentado as atividades do Ceará 40 Graus. Franciane Sales, 28, mora em Fortaleza e veio com o esposo e os dois filhos para o passeio. Ela conta que é a primeira vez que veio ao evento e que gostou bastante da programação. "Com certeza no decorrer dos próximos dias eu estarei aqui novamente".

Durante a excursão, os passageiros recebem um panfleto com informações sobre o que fazer na cidade. Para quem tem um ou dois dias na capital, as sugestões são pontos turísticos na cidade, divididos entre manhã, tarde e noite. Já os que tem cinco dias, as dicas são pequenas viagens à praias ou serras.

O evento

O Ceará 40 Graus segue até o próximo dia 24 com várias atividades na orla de Fortaleza, de segunda à sexta, das 6h às 8h e das 18h às 20h. A coordenadora de eventos do Sistema Verdes Mares, Ruth Nóbrega, afirma que o evento está sendo um sucesso. "Maravilhoso, tão bom quanto o do ano passado".

(Colaborou Allan de França)