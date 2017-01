Trechos da CE-040 devem receber cinco passarelas

00:00 · 28.01.2017 por Marcus Peixoto - Repórter

Um dos equipamentos substituirá a travessia provisória localizada em frente ao Centro de Eventos do Ceará, na Av. Washington Soares ( Foto: Reinaldo Jorge )

A Secretaria das Cidades do Estado do Ceará anunciou a construção de mais cinco passarelas na Rodovia CE-040. Além dos elevados em área bastante vulnerável a acidentes, também foi planejada a substituição dos provisórios por permanentes. A expectativa é oferecer maior segurança, evitando atropelamentos e colisões de veículos.

Uma delas é a passarela da Casa José de Alencar, na Av. Washington Soares, com investimento de R$ 1.002.500,00 e tem 30m de comprimento. Atualmente, a obra está com 23,46% de execução. A outra estrutura está sendo implantada em frente à antiga sede da Cavalaria da Polícia Militar, com recursos de R$ 1.002.500,00, e está com 13,25% de execução. A previsão de conclusão é o fim de maio.

Ao assinar as ordens de serviço, o secretário de Cidades Lúcio Gomes, estabeleceu um custo no valor de R$5,6 milhões para construir os equipamentos. O prazo de conclusão para os equipamentos é de cinco meses.

Imediações

Segundo o superintendente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE), Igor Ponte, as demais serão nas imediações do Centro de Eventos, Comunidade Por-do-Sol e outra no Eusébio. Além da CE-040, Ponte salientou que estão previstas duas nas proximidades do Makro e do Aeroporto de Fortaleza.

Mais quatro serão instaladas no Cariri, nas avenidas Padre Cícero e Leão Sampaio, vias que ligam as cidades de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha. Com a ordem de serviço já emitida, a empresa vencedora da licitação terá 15 dias para iniciar.

Outra área onde é bastante comum atropelamento no passado fica nas proximidades da Casa José de Alencar. O comerciante Antônio Hermes Marques Barbosa, que reside no Cambeba, conta que a situação no local chegou a ser pior quando não havia um sinal para passagem de pedestre. Com a obra em construção e uma passarela, ele se diz cético quanto à utilização. Na sua opinião, há um grande número de pessoas que tem medo de altura e, mais do que isso, teme os assaltos.