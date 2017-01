Transplante de coração é realizado

00:00 · 25.01.2017

Procedimento foi realizado no Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes ( FOTO: FABIANE DE PAULA )

O Ceará realizou, na última sexta-feira (20), o primeiro transplante de coração de 2017. O piauiense José Cardoso de Morais, 60, recebeu um novo órgão no Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, em Messejana. Em 2017, até o dia 23 foram realizados 59 transplantes de órgãos e tecidos no Estado, segundo a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa). Além do coração, houve quatro de rim, 42 de córneas e 12 de fígado - que, em menos de 30 dias, já igualou o total de transplantes de fígado registrado em janeiro de 2016.

O motorista e a esposa Francisca Santos Morais chegaram a Fortaleza, vindos de Teresina (PI), no dia 21 de agosto de 2016. Dois meses depois, no dia 28 de outubro, o paciente entrou na fila de espera dos transplantes. De acordo com Francisca, os primeiros sintomas da miocardiopatia idiopática surgiram em outubro de 2010, quando Cardoso teve a primeira crise, descobriu que tinha coração crescido e foi internado. Após o procedimento realizado na última sexta-feira 20, o quadro clínico do motorista é estável e ele se recupera bem da cirurgia.

Conforme a Sesa, no ano passado, foram realizados 1.864 transplantes de órgãos e tecidos no Estado, 431 a mais que em 2015, quando foram registrados 1.433 transplantes. Os destaques em 2016 foram os transplantes de córnea, coração e medula óssea, os maiores da história. Ao todo foram 1.260 transplantes de córnea, 97 de medula óssea e 32 de coração. Ainda no ano passado, o Ceará registrou 195 transplantes de fígado, 255 de rim e seis de pulmão.

Campanha

Em 2017, a Campanha "Doe de Coração" chegará aos 15 anos de existência. Promovida pela Fundação Edson Queiroz, a iniciativa ajuda na disseminação de informações e na conscientização da sociedade sobre a importância de se tornar doador e salvar outras vidas. A ação é reconhecida pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos por incentivar a doação voluntária.