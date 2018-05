Trânsito: Prefeitura estende tapete vermelho para pedestre

01:00 · 08.05.2018

O prefeito Roberto Cláudio lançou, ontem, no Paço Municipal, a programação do Maio Amarelo. A campanha, realizada pela Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (SCSP) com apoio da Iniciativa Bloomberg para Segurança Viária Global, visa chamar a atenção para melhorias no trânsito de Fortaleza, oferecendo melhor infraestrutura e garantias especialmente para os usuários mais vulneráveis no trânsito, desta vez com foco no pedestre. Para isso, durante todo o mês de maio, uma série de atividades serão realizadas em diversos pontos da Cidade.

Para chamar atenção de condutores de veículos, a Gerência de Educação da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) iniciou atividades educativas, com um tapete vermelho, para não apenas convidar os pedestres a fazerem uma travessia segura na faixa, mas também para chamar atenção de motoristas e motociclistas para o respeito aos pedestres, como determina o Código de Trânsito Brasileiro. A atividade teve início na manhã de ontem, na faixa elevada próxima a Travessa Crato. Além das abordagens com pedestres, estão previstas atividades educativas com condutores de motocicletas, ciclistas e ainda com motoristas de automóveis. Com foco na Lei Seca, o Órgão promoverá também mais uma edição do projeto "AMC nos Bares". O objetivo é conscientizar sobre os riscos de misturar álcool e direção.

"Conseguimos muitos avanços nos últimos três anos, desde que adotamos políticas públicas de segurança viária mais eficientes. Quanto maior for o nível de consciência, de corresponsabilidade do cidadão, maior será o número de vidas salvas e menor será o número de acidentes na Cidade", destacou o prefeito.

Binários

Entre as ações que têm buscado reduzir o número de acidentes, estão a implantação de binários que reorganizam o trânsito nos bairros, a extensão da malha cicloviária, renovação de sinalização, travessias elevadas distribuídas em pontos críticos de todas as regionais e também intervenções do projeto piloto de segurança viária, com redução de velocidade, na Av. Presidente Castelo Branco. Atualmente, Fortaleza possui 35 faixas de pedestres elevadas e duas áreas de trânsito calmo.