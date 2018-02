Todas as escolas devem ter internet

01:00 · 27.02.2018

Desde o envio de uma mensagem pessoal a compras dos mais variados produtos por meio de aplicativos, a aliança entre tecnologia e Internet se firma, a cada dia, como ferramenta imprescindível às atividades cotidianas. A necessidade de conexão, portanto, se expande também para o âmbito da educação, de modo a complementar os recursos tradicionais de ensino. Com o objetivo de universalizar o acesso nas escolas, o Governo Federal lançou, em novembro último, a Política de Inovação Educação Conectada - à qual os 184 municípios cearenses já aderiram, nesta semana, segundo o Ministério da Educação (MEC).

A política, que ainda está em período inicial de adesão dos municípios, prevê o investimento de R$ 271 milhões na implantação de Internet de alta velocidade nas escolas públicas, além da formação de professores para o uso de conteúdos digitais em sala de aula e de práticas pedagógicas mediadas pelas tecnologias. O conjunto de medidas busca suprir uma necessidade latente da educação brasileira: de acordo com o Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (Iede), entre 72 países, o Brasil é o segundo pior do mundo em conectividade nas escolas.

Média

O estudo, baseado em dados do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa) de 2015, revelou que apenas 28,3% dos estudantes do País afirmaram ter acesso a computadores com Internet nas instituições, número que só perde para a República Dominicana, com 28,18%, e correspondente a pouco mais da metade da média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), de 55,9%.

De acordo com o MEC, somente seis estados brasileiros já têm 100% das cidades inclusas na Política de Inovação Educação Conectada, até esta semana - entre eles está o Ceará, que apresenta um panorama positivo em relação à conexão nas escolas, mas ainda se mostra carente de avanços. "Na rede pública municipal de Fortaleza, existe um esforço considerável no sentido de promover o acesso. Já nas escolas estaduais, isso só aparece de forma mais intensiva nas escolas profissionais. De maneira geral, ainda estamos distantes do ideal", avalia o vice-diretor do Instituto UFC Virtual, José Aires de Castro.

Conforme declara a Secretaria Estadual de Educação (Seduc), "independentemente do porte ou da localidade em que a escola se encontre", a Pasta "empreende esforços para expandir o acesso à informação e garantir que o máximo possível de unidades da rede estadual de educação possam estar atendidas com links de acesso à banda larga". O acesso, explica a Seduc, se dá por meio da interconexão com o Cinturão Digital do Ceará (CDC) e, onde a rede pública não possui alcance, pelo fornecimento contratado de empresas privadas.

Ferramentas

Especialista em informática educativa, José Aires ressalta que, além de a Internet ser importante fonte de pesquisa, a tecnologia em geral "tem muito mais a contribuir" para o ensino em sala de aula "principalmente nas escolas públicas, das quais muitos estudantes não têm acesso em casa". "Por meio desses recursos, os alunos podem não só elaborar textos, trabalhos e materiais audiovisuais, por exemplo, mas também publicá-los em redes sociais e blogs. Isso faz com que o conhecimento saia dos muros da escola", analisa.

Para o estudante Anderson da Silva, 18 - que concluiu o ensino médio em dezembro na Escola de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Dr. César Cals, em Fortaleza -, o acesso à Internet "foi fundamental" para reforçar os conteúdos diários. "A gente sempre utilizava computador, tablet e lousa digital pra pesquisas e pra estudar pro Enem. Isso contribuiu muito", afirma.

A qualidade da conexão, entretanto, não é estável em todas as unidades escolares. Segundo relata a estudante Ana Pinto, 18, a queda do sinal era o "problema mais frequente" no laboratório de informática da Escola Estadual de Ensino Profissionalizante (EEEP) Paulo Petrola. "E geralmente as máquinas estão com problemas. Mesmo assim, a gente utiliza sempre para pesquisas e acessar as redes sociais", diz.