'Tô na Praça' leva atrações e lazer ao Monte Castelo

00:00 · 07.04.2017 / atualizado às 13:13

O próximo sábado promete mais um momento repleto de atrações e entretenimento, dessa vez para os moradores do bairro Monte Castelo. O "Tô na Praça", evento realizado pelo Sistema Verdes Mares em parceria com a Prefeitura de Fortaleza, chega amanhã ao Polo de Lazer da Avenida Sargento Hermínio, a partir das 17h, com diversos artistas moradores dos bairros próximos ao local do evento, além de distribuição gratuita de brindes e pipoca para os presentes.

Na manhã do mesmo dia, a partir das 9h, o polo recebe também a Ação Verdes Mares, com prestação de serviços e lazer para a comunidade.

O evento começa com a apresentação da peça "O Julgamento de Judas", realizada por crianças e adolescentes atendidos pelo Instituto Construir, localizado no Bairro Ellery. Aproveitando a proximidade com a Semana Santa, a peça traz uma nova abordagem aos ensinamentos de Jesus Cristo, com o diferencial de utilizar bonecos gigantes como personagens da história. "O Instituto já vem trabalhando há cinco anos com crianças e adolescentes. As nossas apresentações estão sendo bem aceitas onde a gente vai e a nossa comunidade participa e estimula o trabalho", relata o produtor cultural do Instituto Construir, Asselino Neto.

Por meio dos bonecos gigantes, a peça promete trazer ao público do "Tô na Praça" uma mensagem de valorização do perdão e do amor ao próximo, conforme coloca Asselino Neto. "Na Semana Santa, vemos muitas apresentações da Paixão de Cristo, então resolvemos mostrar um outro lado da moeda, o perdão que Cristo deu a Judas. A mensagem que queremos levar é que por mais que alguém te faça o mal, devemos tratar a pessoa como Jesus fez a Judas, perdoando até mesmo o próprio traidor", diz.

Ritmo

A música e a dança também estarão presentes no "Tô Na Praça". Uma das atrações fica por conta de Luís Tande, de 24 anos, mais conhecido como DJ Tandinho do Passinho do Reggae, que afirma que novas oportunidades já começaram a surgir desde que foi anunciado como participante do evento.

"Eu e outro amigo, Régis Dekker, criamos essa maneira de dançar reggae e sempre que estou tocando, saio do palco e vou dançar com a galera. Muitas pessoas ainda associam o reggae a coisas ruins e às drogas, mas no "Tô na Praça", quero mostrar que o ritmo é cultura e é para todo mundo curtir", conta o DJ.

A programação conta ainda com a participação do Grupo Simplesmente Dance, aula de zumba com o professor Marcos Aurélio, apresentação do cantor Cadu, além da sanfona e zabumba com o cantor PH.

A turma do programa Silvino's Night, da TV Diário, também estará presente, comandando um concurso de calouros. Além disso, a equipe do programa Show do Tony Nunes realiza mais uma etapa do concurso Garota da Praça.

Tô Na Praça

Dia 8/04, no Polo de Lazer da Avenida Sargento Hermínio, a partir das 17h. Informações no site oficial.