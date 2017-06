'Tô na Praça' acontece no Sumaré neste sábado

00:00 · 09.06.2017

Os mais desatentos nem percebem o olhar vigilante que fita atento o vai e vem do comércio, o movimento geral e as rodas de conversas com assuntos infinitos ao redor. Ali, abrigado entre terços e imagens religiosas, o Menino Jesus de Praga empoeirado protege de longe a capela que leva seu nome, respeitado padroeiro do Conjunto Sumaré, no bairro Passaré, em Fortaleza. A tocaia é uma prateleira simples da Banca Frei Damião, "ponto de encontro dos amigos" na praça principal do bairro, que recebe, no próximo sábado (10), a 16ª edição do Tô na Praça, realização do Sistema Verdes Mares em parceria com a Prefeitura de Fortaleza.

"Os amigos todos se reúnem aqui. Passo o dia todo trocando ideias, conversando, respirando este "cheirim" agradável de área verde...", diz Antônio Alberto, 69, interrompendo a fala apaixonada para abastecer o peito e relembrar o porquê de manter ancorada na Praça do Conjunto Sumaré, há oito anos, a banca de revistas - e de bombons e de água de coco e de cafezinho - de que cuida. O vento forte, que torna o local dos mais gostosos de se estar, assanha os cabelos brancos na cabeça do jornaleiro, revelando a certeza de que se esconde ali: "Quero ficar aqui até o Senhor me levar".

O sentimento é compartilhado pelos que habitam as ruas arborizadas do Sumaré desde que tudo era só mato, os comércios eram embrionários e a própria praça que pulsa no coração do conjunto não estava nem nos planos. "Antes era tudo mais simples, com pouco movimento. Sinto é saudade de quando eu saía do colégio e vinha brincar com as minhas amigas por aqui. Era só o terreno, sem nada, sabe?", relembra a costureira Regina da Silva, 40, que chegou à redondeza tão pequena que nem lembra mais quando. Hoje, o terreno-sem-nada fica abaixo de um campo de futebol, dos equipamentos públicos de ginástica, do prédio do centro comunitário do bairro, das banquinhas de frutas, feijão verde, lambedor, folhas de boldo, mudas de plantas... De uma praça com carinha - e carinho - de interior. "O bairro cresceu, melhorou. O melhor daqui são as famílias, todas são boas. Ninguém aqui briga, viu? É a Família Sumaré!", orgulha-se o aposentado Airton Lélis, morador do Conjunto há 33 dos 63 anos de vida. E nem só de clima amistoso entre os moradores é composta a identidade do bairro.

"Aqui, nós temos uma riqueza que nem todo bairro tem: quando chove, parece o Rio Grande do Sul. O clima é frio, que chega a nevar ali!", garante Lélis, com toda a propriedade de quem vê as árvores que margeiam a Lagoa do Passaré mergulharem na névoa em tempo "friinho".

O cenário quase sulista também é apreciado pela aposentada Raimunda de Sousa, 72, durante as caminhadas matinais. "Eu gosto demais daqui, acompanhei todas as mudanças neste local. Meu filho ajudou a construir este bairro. Passava o dia na Prefeitura até conseguir as coisas! Nem ônibus passava aqui, acredita?", declara, vendo em cada traço de urbanização a memória de Wagner de Sousa, o "Miquimba", cuja partida há cinco anos deixou o Conjunto Sumaré de luto.

Programação

Neste sábado (8), porém, cada esquina do logradouro será ocupada pela alegria dos festejos juninos, do forró pé de serra e de outras diversas apresentações artísticas e culturais que compõem a programação do "Tô na Praça", com início às 17h. Na abertura do evento, que conta ainda com distribuição de pipoca e brindes, o personagem "Bem Limpinho" orientará a população através da educação ambiental, reciclagem e outras ações sustentáveis, enquanto o estande da TV Verdes Mares esclarece dúvidas sobre o desligamento do sinal analógico.

Às 17h30, o grupo de Karatê, do Instituto Beatriz Ilário, dá continuidade à programação, que segue ainda com aulão de zumba e shows da banda Pé de Serra Regional e do grupo de rap Cordel MCs. Para encerrar as atividades no Conjunto Sumaré, 16º da lista de 40 bairros a serem visitados pelo evento até novembro, a quadrilha Brilho do Sertão levará toda a tradição dos festejos juninos à praça principal, momento mais esperado por Regina da Silva: "O melhor desta praça aqui é o mês de junho, tem um arraial bom que só!", anima-se a costureira, confirmando, empolgada, a presença no evento.

Mais informações:

As matérias e galeria de fotos das edições passadas estão no site do evento: www.verdesmares.com.br/tonapraca.