TJA promove concerto infantil

00:00 · 16.10.2017

O Theatro José de Alencar ficou mais divertido na manhã de ontem (15). A Orquestra Eleazar de Carvalho realizou um concerto didático para crianças. O evento gratuito permitiu aos pequenos tocarem instrumentos como violino, contra baixo, violoncelo, e ainda desempenharem o papel de maestro.

Para Paulo Lenilson, maestro da orquestra, a grande importância dessa interação é mostrar cultura para as crianças, além de trazer educação instrumental. "É uma abordagem bem interessante, pois, muitas vezes, se cria uma distância da orquestra com o público, apesar de dividirem o mesmo espaço. Nosso objetivo é aproximar. É um momento lúdico", explica.

Além de proporcionar um momento de interação com os pequenos, o evento também foi beneficente. A entrada era uma lata de leite em pó ou um brinquedo, que posteriormente será doado para as instituições 'Peter Pan' e 'Casa do Zé'.

Marilene Santos, contadora, levou a filha para assistir à orquestra e revela que essa é uma oportunidade de tirar as crianças do ambiente tecnológico. "É uma iniciativa dos pais que tem que acontecer para que essa geração prospere não apenas de forma tecnológica, mas como pessoa. Para isso eles precisam ter esse contato com outras crianças e com a arte, também", opina.

Na ocasião, foi apresentada às crianças a sonoridade, desde os tons mais graves, como o do contra baixo, até o violino, de tom mais leve. Após isso, o público infantil foi chamado ao palco, onde cada um tocou um dos instrumentos guiados pelos músicos e, posteriormente, sozinhos. Entre o repertório, estavam músicas infantis, como o tema do Sítio do Pica Pau Amarelo.