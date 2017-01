Terminal fecha dia 30 para reforma

00:00 · 27.01.2017

A partir da próxima segunda-feira (30), o Terminal de Messejana será fechado para obras e toda a demanda passa a ser atendida em um espaço anexo ao prédio, de acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor). O novo espaço construído com duas plataformas provisórias receberá os pontos de paradas dos coletivos e boxes de vendas, além dos serviços de administração. As intervenções devem durar até outubro, segundo dados da Secretaria de Infraestruturas (Seinf).

Com a mudança, o edifício vai operar com 26 pontos de embarque e desembarque para as 57 linhas existentes no terminal. Segundo a Etufor, as paradas foram organizadas preenchendo as duas plataformas. São dezesseis linhas situadas à Rua Santa Clara de Assis e outras 41 na plataforma localizada à Rua Taquatiara. Esta última também servirá para que os passageiros acessem a bilheteria, as plataformas de embarque, bem como a saída do terminal. Ainda de acordo com o mapa estrutural da Etufor, a entrada de veículos coletivos será pela Rua Jornalista Tomaz e saída à Rua Taquatiara.

De acordo com informações da Seinf, a área provisória será integrada ao novo equipamento após as obras, garantindo uma ampliação de 71% no espaço. Os moradores do entorno terão uma praça anexa.