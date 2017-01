Terminais terão centrais de medicamentos

00:00 · 14.01.2017

Para receber os remédios nos terminais de ônibus, o paciente deverá apresentar a receita emitida na unidade onde ocorreu a consulta ( Fotos: Kléber a. Gonçalves )

Fortaleza deverá contar, ainda neste ano, com uma central de medicamentos em cada um dos sete terminais de integração de ônibus, como forma de apoio às farmácias dos 109 postos de saúde do Município. O anúncio foi feito pelo prefeito Roberto Cláudio durante visita ao posto de saúde Pompeu Vasconcelos, no Barroso, na manhã dessa sexta-feira (13). A medida faz parte de um pacote de ações para reforçar o atendimento da rede de atenção primária à saúde.

Conforme o gestor, as unidades deverão ser construídas a partir do 2º semestre de 2017. Até lá, a central geral de medicamentos da Prefeitura deverá estar completamente informatizada e integrada a todos os postos. O objetivo é fazer com que 84 medicamentos essenciais ao atendimento de rotina das unidades básicas de saúde sejam garantidos permanentemente.

"Nossa prioridade é ajustar a central e progressivamente criar as centrais descentralizadas. O que está faltando é finalizar o processo de informatização e afinar a integração entre o posto e a central, melhorando a logística, para saber o que e quando vai faltar, comprar a quantidade certa e regularizar o estoque. Queremos, até julho, ter a central redonda e funcionando de forma integrada com todos os postos de saúde", ressalta o prefeito.

Abastecimento

A ideia da distribuição nos terminais é que os pacientes evitem deslocamentos desnecessários a postos de bairros diferentes, caso algum medicamento esteja em falta, se houver problemas com o abastecimento por parte dos fornecedores. O projeto está em fase de elaboração pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que analisará espaço físico e quantos servidores serão necessários para garantir o funcionamento dos equipamentos.

A nova titular da Pasta, Joana Maciel, adianta que os investimentos não deverão ser vultosos. "O desafio é a dimensão do processo logístico. Você depende do sistema informatizado, que precisa ser alimentado corretamente. Depois disso, a informação tem que fazer o contrafluxo, abastecendo as 109 unidades. É um processo extremamente complexo muito parecido com o das grandes redes de farmácias privadas de Fortaleza", avalia. Ela aponta que as centrais dos terminais só devem ser procuradas caso os medicamentos não estejam disponíveis nos postos de saúde. Para isso, o paciente deve apresentar a receita emitida na unidade onde a consulta foi realizada. "A ideia não é substituir, mas complementar", sintetiza", acrescenta. A secretária municipal afirma ainda que, até fevereiro, será divulgado um edital para a seleção pública de 109 coordenadores de postos, seis coordenadores de regionais e nove diretores executivos de hospitais da rede secundária.