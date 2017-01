Terminais somam 62 ocorrências

00:00 · 11.01.2017

Um homem foi surpreendido no terminal de ônibus da Parangaba, no último fim de semana, enquanto filmava as partes íntimas de uma mulher - por baixo de sua saia -, que esperava um ônibus. Alexandre Pinto Moraes, 43, tentou escapar do local após ser flagrado na ação, mas foi impedido por populares, que tentaram linchá-lo.

Agentes da Guarda Municipal intervieram e conduziram o acusado ao 11º Distrito Policial, no bairro Pan Americano, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra ele. Ao longo de 2016, foram registrados 62 casos nos terminais da cidade, como ocorrência contra os costumes, que também envolvem atos obscenos e ofensas ao pudor.

No balanço mais recente da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec), de janeiro a maio de 2016, a Inspetoria dos Terminais (Iterm) contabilizou 550 ações preventivas nos sete terminais da cidade, das quais apenas 87 geraram procedimentos lavrados em delegacias.

Levando em consideração os cinco meses e ainda a divisão pelos sete terminais de integração, o órgão estima que sejam registradas, por mês, apenas três ocorrências de maior gravidade, por equipamento. Ainda segundo a Pasta, os terminais do Messejana, Siqueira e Parangaba lideram o número de atendimentos. Anteriormente, em 2015, os guardas realizaram 1.300 abordagens, que inibiram pequenos furtos e geraram apreensões de facas e simulacros, dentre outros objetos. De acordo com o inspetor Marcos Macedo, assistente técnico da Inspetoria dos Terminais, as ocorrências mais comuns atentam contra a paz pública, liderados pelos casos de embriaguez, tumulto, desordem e agressões físicas. Nas infrações contra pessoas, ocorrem as ameaças e, contra o patrimônio, furtos, tentativas de furto, receptação, roubo e tentativa de roubo.

Apoio

Para ele, houve uma redução de registros no ano passado, "resultado das ações de patrulhamento e apoio móvel de viaturas. Já não têm mais roubos. Hoje em dia, os munícipes sabem que tem guarda e policiamento dentro dos terminais. Por isso, os crimes estão se deslocando para dentro dos próprios ônibus", ressalta. Tanto é que, hoje, conforme Macedo, os casos que mais levam infratores às delegacias são embriaguez e desordem.