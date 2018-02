Telhado de clube desaba no Siqueira

01:00 · 26.02.2018

A estrutura superior do Clube 360, uma casa de shows situada à Avenida General Osório de Paiva, no Siqueira, desabou na manhã desse domingo (25) em decorrência de uma falha na obra que estava sendo executada.

O Clube 360 passava por uma reforma para adaptação do telhado e iria receber uma apresentação da cantora Jojo Toddynho, conhecida pelo hit "Que Tiro Foi Esse?". O desabamento ocorreu por volta de 12h30 e causou um forte estrondo, provocando muita poeira.

O Corpo de Bombeiros isolou a área de perigo. Às 14h, a Defesa Civil chegou ao clube para fazer a análise do acidente e isolou o lado do clube situado à rua Leblon Maia. Conforme o agente de Defesa Civil Ulisses Gomes, "houve um colapso da estrutura frontal do estabelecimento por causa da retirada do suporte da parede do clube". Segundo o agente, quando o telhado foi retirado, houve um sobrepeso da laje, causando o desabamento.

"Pelas condições que o prédio está, tanto na lateral quanto frontal, não tem condições de funcionamento e será interditado até que o proprietário apareça e possa tomar as providências, como a recuperação da estrutura". O proprietário não respondeu à reportagem para comentar o caso.