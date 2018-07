TAC deve ampliar vagas em creches

00:00 · 16.07.2018

Segundo o MPCE, 6 mil crianças aguardavam vaga em creches em março último ( Foto: Natinho Rodrigues )

Embora venha passando por expansão nos últimos anos, a rede municipal de ensino ainda não conseguiu dar conta da demanda por educação em Fortaleza. Segundo dados do Registro Único levantados pelo Ministério Público Estadual do Ceará (MPCE), em março deste ano, cerca de 6.000 crianças aguardavam a chance de se matricular em creches da Capital. Diante da dificuldade de garantir o atendimento, o órgão e a Secretaria Municipal de Educação (SME) estão em processo de elaboração de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para a criação de novas vagas até o ano de 2020.

As duas instituições também preveem a assinatura de outro TAC para assegurar a execução do projeto do Município de requalificação de escolas da rede pública precárias em infraestrutura. De acordo com o MPCE, o objetivo é que o órgão possa acompanhar o trabalho e que a Prefeitura realize o diagnóstico das demais unidades de ensino que necessitam de reformas.

O mesmo acordo pretende, ainda, garantir a determinação e execução, nas Leis Orçamentárias do Município, dos recursos do Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, instituído em 2014 pela Prefeitura para dar apoio financeiro às escolas da Capital, por meio de repasse de verbas.

Compromisso

Ainda não há data definida para a assinatura dos acordos. Segundo a secretária municipal de Educação, Dalila Saldanha, a elaboração dos termos está na fase final. "Tem algumas questões que o Ministério Público tem sugerido e isso é importante, porque gera compromisso mútuo, não fica algo só de uma parte, e garante essa política, que é fundamental para o crescimento da política educacional", afirmou a gestora.

Dalila ressalta que o número de crianças à espera de vagas em creches levantado pelo MPCE data de 2016 e que mais de 80% dessa demanda foi atendida do ano passado para cá, com a implantação de 4 mil vagas em unidades de Fortaleza.

Sobre o projeto de requalificação de escolas, ela afirma que a Prefeitura está trabalhando na reforma de 30 unidades de ensino e, entre 2017 e 2018, 330 unidades passaram por intervenções de manutenção e reparos. Duas instituições totalmente reformadas já foram entregues.

"O TAC sugere uma cooperação técnica com a Secretaria da Infraestrutura. A gente vai ficar com as manutenções preventivas e a Secretaria com as grandes reformas. Isso vai fortalecer o trabalho", salienta a secretária. "A requalificação é um raio-x geral da escola para garantir uma melhor condição de trabalho para os profissionais e qualidade de aprendizagem da criança, com ventilação e iluminação adequadas", acrescenta.