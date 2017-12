SVM ganha várias premiações

01:00 · 19.12.2017 / atualizado às 08:01

Os veículos do Sistema Verdes Mares (SVM) venceram em várias categorias da premiação de jornalismo promovida pela Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará (Adepec), cuja entrega aconteceu na noite de ontem, na sede da Associação Cearense de Imprensa (ACI), no Centro.

O Diário do Nordeste ficou com a segunda colocação em jornal impresso com o trabalho da repórter Emanoela Campelo de Melo, da editoria de Polícia, intitulado "Prevista em lei, prisão domiciliar para mães ainda é exceção no Ceará", publicado no dia 10 de abril de 2017.

O repórter da editoria de Cidade Nícolas Paulino foi selecionado em terceiro lugar com a matéria "Justiça restaurativa abre caminhos para resoluções de atos infracionais", publicada no dia 22 de maio de 2017. A equipe da Rádio Verdes Mares AM, com Alex Sandro da Silva (Alex Mineiro), Aurélio Menezes e Lucas Nogueira, ficou em segundo lugar na categoria Rádio com a reportagem "O acesso do cidadão à Justiça".

Vencedora

A TV Diário foi a vencedora na categoria TV com o tema "Defesas Coletivas", que teve a participação dos profissionais Ricardo Mota, Lyana Ribeiro, Thiago de Melo e Paulino Júnior. Já a TV Verdes Mares ficou em terceiro lugar com a reportagem veiculada no Bom Dia Ceará intitulada "Primeiro fim de semana de plantão no Fórum Clóvis Bevilacqua. A equipe foi composta pelo repórter Halisson Ferreira, o cinegrafista Adauto Alves e produção de Leal Mota Filho.