Surpresa marca primeiro nascimento

Às 2h30 de ontem (1º), Vinícius nasceu pesando 2,695 quilogramas e medindo 47 centímetros.

Foi de surpresa. O Vinícius deveria chegar só por volta do dia 24 de janeiro, mas resolveu aproveitar a festa da virada de ano para também tornar-se festa nos braços da mãe, Maria Luzirene de Oliveira Costa, e do pai, Antônio Rodrigues. Ele foi o primeiro bebê a nascer em um dos hospitais de referência em obstetrícia em Fortaleza, a Maternidade Escola Assis Chateaubriand.

Às 2h30 da madrugada, Vinícius veio ao mundo pesando 2,695 quilogramas e medindo 47 centímetros. É o segundo filho de Luzirene, após 13 anos da primeira gravidez, o que representou mais uma surpresa para a mãe.

"Eu não havia planejado, e ficamos felizes quando soubemos da gravidez. Já estava pensando em passar a virada do ano com a família, em casa, mas tive que vir ao hospital na sexta-feira. Jamais imaginei que nasceria nessa data, e nem mesmo que seria um dos primeiros do ano", surpreendeu-se Luzirene.