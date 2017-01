Sisu: lei prevê cota para pessoa com deficiência

00:00 · 13.01.2017

O texto sancionado por Michael Temer em dezembro último adiciona as pessoas com deficiência à reserva de vagas já existentes ( FOTO: ÉRIKA FONSECA )

Pessoas com deficiência agora têm assegurada por lei a reserva de vagas em instituições federais de ensino superior. A iniciativa é resultado da nova Lei nº 13.409 sancionada pelo presidente Michel Temer no último dia 28 de dezembro de 2016. O texto adiciona as pessoas com deficiência às cotas já existentes. Apesar de aprovado, o documento ainda precisa ser regulamentado.

Desde 2013, o Ministério da Educação (MEC) já oferecia, no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), vagas destinadas a estudantes oriundos de escola pública, pretos, pardos e indígenas autodeclarados. Por acreditar que as pessoas com deficiência mereciam estar nas cotas, em maio do mesmo ano, o procurador da República Oscar Costa Filho, do Ministério Público Federal no Ceará (MPF-CE), ingressou com ação civil pública na Justiça Federal contra a União pedindo que o MEC oferecesse, no Sisu, vagas a essas pessoas.

"A legislação de 2013 já assegurava cotas para as classes socioeconômicas menos favorecidas e para pretos, pardos e indígenas. Essas cotas foram criadas para preservar igualdade porque presumidamente essas pessoas tiveram maiores dificuldades e sofreram discriminação. Eu entrei com a ação por que não entendia, não existia razão para não estender essa lei para as pessoas com deficiência".

Para o procurador, o intuito é promover a inclusão social e a dignidade da pessoa com deficiência, que enfrenta grandes dificuldades para ter acesso à educação. Ele acredita que a portaria do MEC que disciplinava a reserva de vagas do Sisu discriminava as pessoas com deficiência e era contrária à Convenção Internacional sobre o Direitos das Pessoas com Deficiência.

Obrigação

Assinada em 2007, a convenção estabelece aos países signatários a obrigação de assegurarem sistema educacional inclusivo em todos os níveis, inclusive superior, para as pessoas com deficiência. "É uma forma de assegurar a essas pessoas o pleno exercício dos seus direitos individuais e sociais", ressalta Costa Filho.

Promulgada pelo Brasil em 2009, a convenção passou a ter equivalência de emenda constitucional. "Cabe ao Ministério da Educação implementar o que já é estabelecido pela referida convenção e pelas normas constitucionais", afirmou o procurador na ação. Para ele, o dispositivo que garante a reserva de vagas em concursos públicos deve ser aplicado no Sisu. (Colaborou Allan de França)

FIQUE POR DENTRO

MEC trabalha na regulamentação da nova lei

Apesar de ter a liminar negada em 4 de junho de 2013, o processo continuou e, na análise, a juíza federal da 7ª vara, Karla de Almeida Miranda Maia, julgou improcedente o pedido. O procurador não desistiu e entrou com recurso na segunda instância, onde também teve seu pedido negado pela Justiça Federal.

Oscar Costa Filho também recorreu dessa última decisão. No entanto, com a aprovação pelo Legislativo e promulgação por parte do Executivo, a União terá de garantir a reserva de vagas e, portanto, o MPF vai pedir a extinção do processo por perda do objeto, já que a reserva de vagas foi assegurada por via legislativa.

Apesar da sanção da nova lei, esta ainda precisa ser regulamentada, o que deve ocorrer no prazo de 45 dias após a aprovação. Em nota, o MEC afirma que já começou a trabalhar na regulamentação, que deverá ser publicada em breve no Diário Oficial da União e apontará as diretrizes para o cumprimento.