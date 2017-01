Sistema Verdes Mares lança 2ª edição do 'Ceará 40 Graus'

00:00 · 16.01.2017 por Allan de França - Colaborador

A primeira edição do Ceará 40 Graus, no ano passado, levou milhares de pessoas à Beira-Mar para participar das atividades esportivas, de arte e entretenimento ( Foto: Kleber A. Gonçalves )

O Sistema Verdes Mares realiza, a partir desta segunda-feira (16), a segunda edição do Ceará 40 Graus. O evento, que promete esquentar as férias na Capital, oferece, até 24 de fevereiro, uma série de atividades, integrando as áreas de esporte, arte e entretenimento. As mais de 100 horas de serviços gratuitos ficarão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 6h às 8h da manhã e das 18h às 20h.

De acordo com a coordenadora de eventos do SVM, Ruth Nóbrega, o projeto nasceu da ideia de aproveitar o que já existe na cidade. "A orla da Beira-Mar em determinado período do ano fica inutilizada, mas depois da revitalização está muito melhor de ser utilizada". Ruth conta que o intuito é incentivar o uso dos espaços públicos no período de férias e oferecer as atividades tanto para o cearense, como para os turistas que estão na Capital. "Muita gente veio pro Réveillon e dá uma esticada". A coordenadora esclarece que os serviços são todos gratuitos, vão acontecer em três pontos e com atividades para todas as idades, inclusive crianças e idosos.

"A Beira-Mar será o centro da ação. É um dos principais fluxos que a gente tem hoje, além de ser um cartão postal de Fortaleza", justifica Ruth. Lá, as atividades ocuparão três espaços: espigão, vizinho à Feirinha da Beira-Mar, as quadras, ao lado da Praça dos Estressados, e a nova Praça da Estátua de Iracema, próximo ao novo Mercado dos Peixes.

Saúde

Ruth enfatiza que a escolha das atividades são um estímulo para uma vida mais saudável. "O SVM já tem essa pegada voltada para uma mudança de atitude. A gente já tem corrida, passeio ciclístico, caminhadas e até eventos nutricionais. O Ceará 40 Graus é exatamente isso, é para motivar e mobilizar o público a ter uma mudança de atitude que impacte positivamente na sua vida de uma forma saudável".

Serão oferecidos, nas seis semanas de evento, avaliação física, treinamento funcional, aulas de capoeira, alongamento, zumba, slack line, frescobol, ginástica, holística (Lian gong), oficina de patins, tai chi chuan, beach pilates, recreação, massagem corporal, além de aulas educativas de corrida e também apresentações musicais.

As atividades acontecem simultâneas nos três espaços. A programação será divulgada semanalmente. Ruth conta que o primeiro evento foi sucesso. "Foi tão bom que resolvemos fazer uma segunda edição e o Governo do Estado abraçou a ideia ". A organização espera um público próximo do evento anterior, de cerca de 35 mil pessoas.

Novidades

A coordenadora conta ainda que o evento deste ano tem um diferencial em relação ao de 2016. "Nas noites de quinta e sexta, a gente vai usar o Trenzinho da Alegria pra levar as pessoas de um ponto ao outro com um guia divulgando os principais pontos turísticos do Estado e de Fortaleza, e distribuindo panfletos sobre o que fazer na cidade em um, dois ou cinco dias".

Nos panfletos com um ou dois dias de estadia na Capital, as sugestões são visitas a pontos turísticos divididos entre manhã, tarde e noite. O panfleto para os que têm 5 dias, faz sugestões de pequenas viagens a praias, como Jericoacoara, ou serras, como a de Guaramiranga.