Sistema prevê descarte correto de embalagens

01:00 · 13.12.2017 por João Lima Neto - Repórter

Uma das preocupações do poder público, para quem vive no campo, é o descarte irregular das embalagens de agrotóxicos. O Sistema Campo Limpo, representado pelo Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (inpEV) e pelas associações de revendas de produtos agrícolas e o Governo do Ceará, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Sema), assinaram, na manhã de ontem, o Termo de Compromisso para a logística reversa de embalagens vazias de defensivos agrícolas no Estado.

A logística reversa é um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para reaproveitamento por meio de um ciclo onde é necessário a devolução de embalagens de agrotóxicos.

O documento assinado atende a determinações da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, e Decreto Federal Nº 7.404 de 23 de dezembro de 2010) e a Lei Estadual nº 16.032 de 20 de junho de 2016, estabelecendo compromissos específicos entre os elos do Sistema Campo Limpo (poder público, indústria fabricante, comerciantes e agricultores) que garantem o cumprimento efetivo da logística reversa de embalagens de defensivos agrícolas e seus resíduos.

Ações

Segundo Artur Bruno, secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Sema), o próximo passo é buscar outros setores empresariais para realizar acordos. "Nós vamos procurar a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e a Federação do Comércio Estado do Ceará (Fecomércio) para assinarmos novos termos de compromissos. Setores importantes como o de medicamentos, baterias, eletrodomésticos e pneus que podem ser agregados. Se o setor do agrotóxico conseguiu uma boa solução eu creio que não haverá dificuldade para os demais", declarou o titular da Pasta. De acordo com o presidente do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (inpEV), João Cesar Meneghel Rando, o termo com o Ceará dará exemplos para outros Estados.

Em levantamento, o inpEV aponta que o Ceará destina cerca de 50 toneladas de embalagens vazias de defensivos agrícolas por meio dos postos de recebimento de Quixeré e Ubajara e também por meio dos eventos de recebimento itinerante. Em 2018, um maior número de produtores rurais passa a ser atendido pelo Sistema Campo Limpo, já que o Estado terá mais um posto para entrega de embalagens na região do Cariri.