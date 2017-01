Sistema de táxis deve passar por alterações

00:00 · 20.01.2017 por Ranniery Melo/Karine Zaranza - Repórteres

A ideia é definir um programa de aperfeiçoamento, traçando diagnóstico da atual composição e comparando com modelos de outros locais ( FOTO: JOSÉ LEOMAR )

O número de vagas de táxis em Fortaleza deve passar por ampliação no próximo mês de maio. Além disso, a frota dos veículos que realizam o serviço será alvo de estudo que promoverá a modernização do sistema e possível inclusão de carros elétricos. As informações foram repassadas na manhã de ontem pelo prefeito Roberto Cláudio, em coletiva de imprensa realizada no Paço Municipal para tratar sobre novas ações em benefício do transporte público.

O projeto de modernização do sistema de táxis deverá definir um programa de aperfeiçoamento do modal, traçando um diagnóstico da atual composição do setor em Fortaleza e comparando com outros sistemas aplicados em outras grandes cidades do Brasil e do mundo. Todos os estudos serão conduzidos por um grupo de trabalho multidisciplinar da Prefeitura e de outras instituições.

Como resultados do programa de aperfeiçoamento, deve-se estudar a viabilidade de incluir táxis elétricos em Fortaleza, como comentou o secretário executivo de Conservação e Serviços Públicos, Luiz Alberto Sabóia. "Vamos ver a possibilidade dos táxis elétricos em Fortaleza. Vamos analisar as experiências de São Paulo e Rio de Janeiro, que já têm veículos do tipo nas frotas. Já começamos esse movimento com a implantação dos carros elétricos compartilhados", afirmou o secretário.

Um outro ponto levantado pelo estudo é a implantação de um sistema unificado de GPS na frota de táxi, o que permite maior segurança na localização dos veículos, no planejamento das viagens e na definição de rotas. Além disso, o pacote contará ainda com redimensionamento e requalificação dos pontos de estacionamento para táxi, com estudo de alocação de novas vagas e melhorias na sinalização dos espaços.

Frota

Atualmente, Fortaleza conta com uma frota de 4.886 táxis, o que equivale a um veículo para cada 500 habitantes, índice recomendado pela legislação municipal. No próximo mês de maio, contudo, a Prefeitura deve lançar edital de licitação para novas vagas de táxis na cidade.

Roberto Cláudio argumentou que em outros grandes centros urbanos, esse número é de um a cada 300, como em São Paulo (SP) e até um para 200, no Rio de Janeiro (RJ).

O prefeito ainda aproveitou a ocasião para reafirmar que considera o Uber um serviço de transporte ilegal. Na última quarta-feira, a Polícia precisou intervir em conflito entre motoristas do Uber e taxistas nas proximidades do Aeroporto Internacional Pinto Martins.

"O Uber é ilegal. Por essa razão, o trabalho da Prefeitura é fiscalizar o que não é regulamentado. E esse plano é uma forma de garantir a qualidade dos serviços para a população", garantiu o gestor municipal.