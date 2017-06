Sesa emite alerta sobre meningite C

00:00 · 10.06.2017

A Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) divulgou nota técnica, ontem, alertando profissionais de saúde sobre as medidas de controle e critérios técnicos em relação à recomendação da vacinação contra a meningite C após a infecção atingir cinco pessoas deixando dois mortos em Parambu, localizada no Sertão dos Inhamuns, a 406 quilômetros de Fortaleza. A cidade não registrava casos da doença há 16 anos.

Considerando o atual cenário como 'surto comunitário', a Sesa, Ministério da Saúde e Secretaria Municipal de Parambu decidiram vacinar toda a população, priorizando homens de 20 a 49 anos e, posteriormente toda a população de 7 a 49 anos de idade, de ambos os sexos.

A cidade, que conta com um pouco mais de 30 mil habitantes, já havia recebido um reforço de 4 mil doses da vacina meningocócica C, mas o número foi considerado insuficiente já que 3.549 foram imunizados somente na última terça-feira (6), 1º dia de vacinação. Já na nesta semana, o Ministério da Saúde autorizou o repasse de mais 23 mil doses da vacina.

A prevenção ocorre nos 13 postos de saúde do município desde a última terça-feira (6). O Diário do Nordeste tentou contato com a secretária da pasta de saúde da cidade, Enilzete Noronha, para atualizar o número de pessoas vacinadas, mas até o fechamento desta matéria a gestora estava em reunião e não atendeu às ligações.

Durante todo ano passado, o Ceará registrou 17 casos da doença meningocócica, sendo que oito evoluíram para óbitos. Nos primeiros cinco meses de 2017, a Sesa já contabilizou 14 casos e 5 mortes pela doença.

A Secretaria de Saúde afirma que a vacina meningocócica C, está disponível em todas as unidades de saúde do Estado e é destinada, prioritariamente, a crianças a partir dos três meses e adolescentes de até 13 anos.

A meningite C é transmitida através do contato com as secreções da pessoa contaminada. Ela causa inflamação nas membranas do cérebro. Entre os sintomas da estão febre, dor de cabeça intensa, náuseas, vômitos e rigidez de nuca e, às vezes, manchas.