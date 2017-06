Sesa emite alerta para notificação de peste bubônica

00:00 · 14.06.2017 por Felipe Lima - Repórter

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa-CE), por meio do Núcleo de Controle de Vetores, da Coordenadoria de promoção e Proteção à Saúde (Nuvet/Coprom) emitiu nota técnica, na última segunda-feira (12), alertando aos profissionais de saúde pertencentes ao programa de Controle de peste (PCP) para que mantenham alerta na vigilância nas áreas pestígenas, para que seja evitado o reaparecimento da peste humana além da notificação imediata.

O Estado não registra casos da doença desde 2005, quando foi detectado a contaminação de uma pessoa em Pedra Branca, cidade localizada a cerca de 260 quilômetros de Fortaleza. Em 2017, não há nenhuma notificação de suspeita da infecção.

Na região Nordeste, conforme a Sesa, os casos de peste humana remetem à década de 1980, quando foram notificados 76 casos que evoluíram para três óbitos nos estados do Ceará e Pernambuco. Já na década de 1990, mais três casos foram confirmados no Estado, sendo dois na cidade de Guaraciaba do Norte e outro em Ipu.

A doença, que também é conhecida por peste bubônica, é transmitida por 12 espécies de pulgas. No Ceará, as mais comuns são Xenopsylla cheopis e Pulex irritans. As pulgas podem ser encontradas em roedores como ratos e capivaras, como também em animais domésticos como cães e gatos.

Os focos da pestes são áreas elevadas. No Ceará, são 42 municípios em situação de vigilância distribuídos em sete serras como a de Ibiapaba e Baturité, além da Chapada do Araripe. Na nota técnica emitida pela Secretaria, afirma-se que o homem somente é contaminado quando invade o ecossistema dos roedores.

"A persistência desses focos deve ser considerada uma ameaça real e permanente de acometimento humano nessas regiões, que pode estender-se para outros lugares, inclusive centros urbanos, tornando-se imperativo que os técnicos de saúde estejam preparados para lidar com o problema", destaca a nota.

Peste negra

A bactéria Yersinia pestis, que é responsável pela transmissão da peste bubônica, é a mesma da peste negra, doença que tirou a vida de cerca de 75 milhões de pessoas na Europa durante a Idade Média. Apesar disto, o médico infectologista Anastácio de Queiroz afirma que a atenção é necessária apenas pelo perfil dos focos de vigilância, pois há a possibilidade de contaminação, mesmo que remota.

"Casos da doença, teoricamente, podem ocorrer no Estado, mas os alertas geralmente não indicam indícios de infestações. Nós temos um ambiente propício, além disso, as doenças não têm mais fronteiras. Claro que, em uma eventualidade pode haver de uma pessoa ser infectada", explica o médico infectologista.

A Secretaria da Saúde reforçou que a possibilidade de contaminação por peste negra é praticamente nula, mas disse que a orientação é necessária.

"O Ceará não está em risco de peste negra. Apenas, estamos fazendo a divulgação das medidas necessárias para a vigilância da peste no Estado. Esse trabalho é preventivo para evitar a circulação da bactéria", reforça a bióloga e assessora técnica do Núcleo de Controle de Vetores da Sesa, Vivian Gomes.

Pesquisa

A Pasta informou que a Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com o Estado e o Ministério da Saúde, esteve neste ano na cidade do Crato e capturou ratos para estudos, mas não há previsões dos resultados da pesquisa.

"Recentemente, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o Ministério da Saúde (MS) foram realizadas capturas de roedores nas áreas sentinelas, onde não há mais transmissão da doença para o homem mas onde já houve anteriormente a 2005, para realização de taxidermia. Esse processo consiste em coletar o roedor e fazer autópsia para identificação da espécie e monitoramento da população de roedores", detalha Vivian Gomes.

Sobre a doença

Entre os sintomas da peste bubônica estão mal-estar, abatimento, dor de cabeça, vômitos, febre alta e arrepios. Quando mais grave, ela é chamada de peste pneumônica, que evolui para dores intensas, escarros com sangue e pulso acelerado.

De acordo com o Ministério da Saúde, os casos geralmente são do sexo masculino, entre os 15 e 60 anos e a ocupação dos acometidos geralmente está ligada à atividade agropecuária.

A infecção continua sendo perigosa em diversas partes do mundo, como na África, Ásia, sudeste da Europa, América do Norte - principalmente nos Estados Unidos - e América do Sul.