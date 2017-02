Sérvulo Esmeraldo é velado no Palácio da Abolição

00:00 · 03.02.2017

Familiares e amigos do artista plástico compareceram, ontem, ao Palácio da Abolição, para prestar as últimas homenagens ( Foto: Ariel Gomes )

O artista plástico Sérvulo Esmeraldo foi velado durante todo o dia de ontem no Palácio da Abolição, no Meireles, sede do Governo Estadual. O corpo será cremado. Ele faleceu na última quarta-feira, aos 88 anos, em decorrência de falência múltipla de órgãos, enquanto estava internado tentando se recuperar de um Acidente Vascular Cerebral.

O momento contou com missa de corpo presente, na Capela do local. Compareceu à cerimônia a esposa de Sérvulo, Dodora Guimarães. O governador Camilo Santana também prestou homenagens durante a missa. O gestor ainda expressou, por meio das redes sociais, tristeza pela morte de Sérvulo. "Lamento profundamente a morte do artista plástico cearense e meu conterrâneo Sérvulo Esmeraldo. Nascido no Crato, no Cariri, Sérvulo é reconhecido pela efetiva contribuição à arte brasileira e um dos maiores expoentes da nossa cultura. Que Deus conforte a família e os amigos!", disse.

Homenagem

A Universidade Federal do Ceará (UFC) também lançou nota em lamento pela partida de Sérvulo Esmeraldo por meio da qual reiterou que o artista ajudou a escrever a história da UFC.

"O mestre das formas, da luz e da sombra vinculou sua rica trajetória artística à nossa Instituição, já nos primeiros anos, quando tomava forma o acervo do Museu de Arte (MAUC). Foi ele nosso embaixador na Europa, onde promoveu as primeiras mostras de xilogravura nordestina e de onde trouxe obras dos grandes mestres da pintura, além de livros e outros documentos. Não por acaso, é considerado um dos fundadores do MAUC", expressou a Instituição.

Nascido em 1929, Sérvulo teve seu primeiro contato com as artes plásticas na Biblioteca Pública do Crato, município onde nasceu. Iniciou-se profissionalmente em 1940 e, ao longo de sua trajetória, teve passagens por São Paulo e pela França. No retorno a Fortaleza, em 1970, dedicou-se à arte pública. Em novembro de 2016, teve 80 obras expostas em Basileia, na Suíça. Pelo menos quatro exposições com obras do artista estão programadas para este ano.