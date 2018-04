Serviços no Dia do Trabalhador

01:00 · 30.04.2018

A Praça do Ferreira será o palco da programação destinada aos trabalhadores, durante todo o dia de hoje, no Centro de Fortaleza

O Governo do Estado do Ceará promove, em parceria com a Prefeitura de Fortaleza, um dia de serviços para a população nesta segunda-feira (1º). Em comemoração ao Dia do Trabalhador, a população poderá ter acesso a serviços como emissão de carteira de trabalho, informações sobre oportunidades de emprego e ações de capacitação profissional, retirada de documentos, checagem da saúde, cortes de cabelo e ainda aproveitar as apresentações culturais.

A expectativa é que mais de 1.500 pessoas participem da ação. Os serviços serão oferecidos gratuitamente, das 9h às 17h, na Praça do Ferreira, Centro de Fortaleza. A programação completa e a lista de serviços podem ser acessadas no site da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS).

Uma das 20 entidades envolvidas na prestação de serviço, a Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE), terá um estande da Comissão de Direito do Trabalho, orientando sobre contratos vigentes de trabalho devido à reforma trabalhista, bem como as principais alterações da reforma.

Participam, também, as secretarias estaduais de Justiça e Cidadania (Sejus), de Saúde (Sesa), e Sistema Nacional de Emprego (Sine)/IDT, além da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRT/CE), Sesi, Sest/Senat e Senai, Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) e Rede Cuca.