Semana Santa: oração, penitência e conversão

00:00 · 08.04.2017

A partir desse domingo, a Igreja Católica passa a celebrar a festa litúrgica que lembra a Paixão, a Morte e a Ressurreição de Jesus Cristo. Do Domingo de Ramos, quando a liturgia segue a aclamação de Jesus em Jerusalém, ao Domingo de Páscoa, momento em que se festeja a volta de Cristo à vida, os católicos participam de diversas cerimônias com símbolos e significados próprios.

"A Semana Santa é um tempo especial de oração, penitência e conversão. Longe de ser um feriadão, como as pessoas costumam pensar, é um período de celebração de vida e esperança", esclarece o padre Francisco Ivan de Souza, coordenador de Liturgia da Arquidiocese de Fortaleza.

Segundo a tradição, o início da Semana é o Domingo de Ramos, quando procissões antes das missas rememoram a entrada de Jesus em Jerusalém, com fiéis carregando palmeiras. Padre Ivan afirma que o Domingo reflete a necessidade de se acompanhar a caminhada de Jesus.

Os ramos, por sua vez, simbolizam a humildade e o louvor da entrada e, ao mesmo tempo, um "pedido de socorro" contra as desigualdades e opressões. No Brasil, nessa data, também será realizada a Coleta Nacional da Campanha da Fraternidade 2017, que reflete o tema "Fraternidade: Biomas brasileiros e a defesa da vida".

As celebrações da Semana Santa seguem durante a segunda, a terça e quarta, indicados como dias ideais para confissões nas comunidades. Na Quarta, algumas igrejas solenizam ainda o Ofício das Trevas, lembrando que o mundo se envolve em escuridão pela proximidade da morte de Jesus.

Caridade

Os três dias que antecedem a Páscoa, conhecido como Tríduo Pascal, têm início com a Quinta-Feira Santa. Nela, ocorrem dois importantes momentos litúrgicos: a Missa dos Santos Óleos, quando há a bênção do óleo dos enfermos, dos catecúmenos e a consagração do óleo do Crisma, e a Missa da Ceia do Senhor, marcada pelo rito do Lava-Pés, símbolo de humildade e serviço.

Nela, as cruzes das igrejas são retiradas ou cobertas por tecido roxo. Já na Sexta-Feira da Paixão, a Igreja não celebra os sacramentos. À tarde, dá-se início à Celebração da Paixão do Senhor, seguida da Procissão do Senhor Morto. Segundo padre Ivan, nesse dia, é importante praticar o jejum, dispensável para crianças, grávidas, enfermos e idosos acima de 60 anos.

"Somos chamados a viver o jejum para nos envolvermos como Igreja, como cristãos, para sentirmos que estamos fazendo uma grande caminhada até a Páscoa".

O Sábado Santo tem seu grande momento litúrgico com a Vigília Pascal, celebrada durante a noite. O Domingo comemora a Ressurreição do Senhor e é marcado pela Missa Pascal e pela Procissão do Cristo Ressuscitado. "É preciso rezar, mas também agir", lembra o padre Ivan.

(Colaborou Nícolas Paulino)

Programação

Semana Santa na Catedral

Domingo de Ramos

8h - Bênção dos Ramos e procissão saindo da Igreja Cristo Rei, na Aldeota, à Catedral Metropolitana, seguida de Missa Solene

Missas: 10h, 12h, 18h30 e 20h

Quinta-feira Santa

8h - Missa dos Santos Óleos

18h30 - Missa da Ceia do Senhor (Lava-pés)

Sexta-feira Santa

9h - Celebração das Horas

15h - Celebração da Paixão e Morte do Senhor, seguida pela Procissão do Senhor Morto

Sábado Santo

9h - Celebração das Horas

20h - Vigília Pascal

Domingo de Páscoa

Missas: 10h e 12h

18h30 - Missa Solene da Ressurreição seguida da Procissão do Senhor Ressuscitado