Saúde orienta e oferece métodos contraceptivos

01:00 · 17.09.2018

Dentre as mais diversas escolhas que cabem, conjuntamente, a um casal está a que envolve a gestação de crianças. Teoricamente. Na prática da maioria dos casos, se e quantos filhos serão gerados é decisão da mulher. O principal motivo, de acordo com especialistas e gestores da área da Saúde, é a alteração hormonal no corpo feminino (gerada pelo uso indiscriminado de anticoncepcionais).

A mulher em idade fértil (entre dez a 49 anos) pode recorrer ao Sistema Único de Saúde (SUS) e escolher entre sete métodos diferentes: injeção mensal, injetável trimestral, minipílula, pílula combinada, diafragma, dispositivo intrauterino (DIU) de cobre e preservativo, além do procedimento de laqueadura tubária. A responsabilidade, no entanto, vai além, sendo a mulher obrigada a pensar também nos métodos para os parceiros.

Pela legislação, é possível se submeter ao processo de esterilização conhecido como laqueadura se a mulher tiver mais que 25 anos ou dois filhos. "A mesma deve procurar um Serviço de Planejamento Familiar em qualquer posto de saúde para obter esclarecimentos sobre outros métodos anticoncepcionais e ser aconselhada sobre o procedimento, sua técnica, vantagens e desvantagens", esclarece a médica ginecologista da Maternidade Escola Assis Chateaubriand (Meac), Muse Santiago.

De janeiro a junho de 2018, a Meac realizou 106 procedimentos de laqueadura, numa média mensal de 18 cirurgias, e 25 processos de vasectomia, no Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), por encaminhamento, numa média de 4,5 procedimentos ao mês. Neste ano, 88 vasectomias e seis laqueaduras foram feitas no Hospital Geral de Fortaleza (HGF) e Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC). Em 2017, ambos fizeram 20 laqueaduras e 50 vasectomias.

Responsabilidade

"O planejamento reprodutivo deve ser feito pelo casal, pensando-se no número de filhos desejados e no espaçamento (tempo entre uma gestação e outra). Mas, na realidade, quando se trata de pensar em procedimentos contraceptivos, a tarefa sempre recai sobre a mulher, sobretudo em razão da cultura machista que ainda é predominante", explica a coordenadora da Área Técnica da Saúde da Mulher e do Homem da Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza (SMS), Léa Dias.

Ainda de acordo com a coordenadora, o uso desenfreado de medicamentos anticoncepcionais, por exemplo, causa com frequência acidentes vasculares cerebrais (AVCs) e tromboses. A metodologia ainda é responsável por baixar a libido feminina. Por esses motivos, é a própria mulher quem procura unidades básicas de saúde para se informar sobre um outro procedimento: a vasectomia.

Conhecida como a "castração dos homens", a vasectomia, na verdade, não tem esse objetivo. "Não há baixa na libido dos homens, não há alteração hormonal. O homem só não procura porque acha que vai ter problemas sexuais. O que não é verídico", enumera o urologista do HUWC, Ricardo Regis. A vasectomia pode ser feita gratuitamente se o homem tiver mais de 25 anos ou dois filhos.

Ambos os métodos são assegurados pela Lei Nº 9.263/96, que garante "o planejamento familiar enquanto direito de todo cidadão, na vigência de sociedade conjugal". As principais diferenças entre a laqueadura e a vasectomia são o caráter cirúrgico e ambulatorial, respectivamente, e os riscos a quem se submete. Na laqueadura, a mulher corre o risco de infecções ou complicações na anestesia. A vasectomia é irreversível, no entanto, segundo Ricardo Regis, a cada 2 mil procedimentos realizados, um homem pode voltar a produzir espermas. "Há um período de 60 dias entre o comunicado do homem para o médico e a realização da avaliação psicológica, depois disso, mostramos à família as vantagens e desvantagens do método e ele fica apto a fazer o procedimento", complementa.

A procura demonstra uma baixa aderência às cirurgias como saídas contraceptivas. Para Léa Dias, isso advém do baixo incentivo. "Nós, enquanto profissionais e gestores, não podemos orientar para um método em detrimento de outro. Cabe a nós mostrar as opções e deixar que escolham", explica. A SMS informou que, em 2017, foram feitas 114 cirurgias de vasectomia contra 82 no ano anterior. Neste ano, foram 80. Não foi repassado o número de laqueaduras.

FIQUE POR DENTRO

Onde buscar métodos em Fortaleza

De acordo com a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS), feita em 2006, 46% dos nascimentos no País ainda não eram desejados.

Os métodos de esterilização podem ser procurados em qualquer posto de atenção básica à saúde de Fortaleza, oferecidos pelo SUS, como ato de Planejamento Familiar. Mulheres e homens que procuram os métodos são orientados por profissionais a respeito das vantagens e desvantagens dos procedimentos.

O Ministério da Saúde incentiva, além disso, o uso do Dispositivo Intrauterino Tcu 380 (DIU de cobre), no âmbito do SUS. A Portaria N° 3.265/2017, instaura que o método, incluído na relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename), poderá ser disponibilizado pelos estados, Distrito Federal e municípios, às maternidades integrantes do SUS, para anticoncepção pós-parto (APP) ou pós-abortamento (APA), de forma imediata.

No Ceará, há ainda o Implanon, implante subdérmico que é inserido no braço da mulher e evita, por pelo menos três anos, a gravidez de risco, indesejada e, principalmente, o óbito materno.

Esse método foi adotado pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) em 2010 e é utilizado em mulheres que são acompanhadas no Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), Maternidade Escola Assis Chateaubriand (Meac) e Núcleo de Atenção Médica Integrada (Nami), da Universidade de Fortaleza (Unifor), por meio do projeto de planejamento reprodutivo para mulheres em situação de risco social.

Os locais que realizam a laqueadura em Fortaleza são, segundo a SMS e a Sesa, a Meac, o Hospital Geral de Fortaleza (HGF) e o HGCC. A vasectomina pode ser realizada no Gonzaguinha de Messejana, Hospital das Clínicas e no HGF.