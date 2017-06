'São João Fortaleza 2017' terá 21 atrações musicais

00:00 · 07.06.2017

O mês de junho chegou trazendo promessas de muita animação nos festivais de quadrilhas. Considerado o maior São João de capital do Brasil, o São João de Fortaleza 2017 desembarca no Aterro da Praia de Iracema, entre os dias 23 e 25 de junho. O evento é aberto e gratuito e contará com 21 atrações, dentre artistas locais, regionais e nacionais. Igor Guerra, Ítalo e Renno, Forró Real e Matheus e Kauan são alguns dos destaques. Idealizado com o objetivo de promover a cultura e incrementar o entretenimento local, o São João de Fortaleza 2017 terá capacidade de receber, aproximadamente, 100 mil pessoas por noite, segundo a organização.

O evento, que começou a ser realizado em 2013, chega a sua quinta edição. O diretor de programação da TV Verdes Mares, Fábio Ambrósio, destaca que o número de atrações musicais foi ampliado em relação ao ano passado, quando 12 artistas passaram pelo palco. "Neste ano, o modelo é diferente, porque aumentamos o número de atrações para dar oportunidades para outros artistas de Fortaleza", afirma. "Esperamos que seja um grande São João e que as famílias cheguem ao Aterro para fazer essa festa com a gente".

Além de cantores como Israel Novaes, Chico Pessoa, Taty Girl e Marcos Lessa, o público também poderá conferir a exuberância das apresentações de quatro quadrilhas juninas a cada noite. Área tradicional com decoração temática e arquibancadas, o Quadrilhódromo terá capacidade para cerca de 450 pessoas. A programação diária deve ocorrer entre 18h e meia-noite.

Segundo Disraeli Brasil, gerente de Operação e Fiscalização da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), o órgão vai adotar esquema especial a partir das 7h da manhã, com a proibição de estacionamento no entorno do Aterro, para viabilizar o acesso do público. A partir das 18h, a Av. Historiador Raimundo Girão sera interditada entre as ruas Rui Barbosa e Ildefonso Albano. Brasil recomenda a utilização do transporte coletivo e de carona amiga.

Segurança

O tenente-coronel Jano Emanuel, assessor de Desenvolvimento Institucional da Polícia Militar (PM), informa que haverá mobilização de diversas tropas para garantir a segurança do público. "Tradicionalmente, Fortaleza tem um movimento junino muito grande. Com base nos anos anteriores, disponibilizaremos todas as nossas tropas especiais: BPChoque, BPRaio, Batalhão de Eventos, Batalhão de Turismo e Canil", ressalta. Os planos completos de trânsito e segurança serão apresentados no próximo dia 20 de junho.

O São João de Fortaleza 2017 é uma realização do Sistema Verdes Mares, com patrocínio da Prefeitura de Fortaleza e do Governo do Estado do Ceará. Além de segurança privada, o evento contará com a parceria de órgãos públicos como Guarda Municipal, Juizado da Infância e Juventude, Corpo de Bombeiros, Empresa Municipal de Limpeza e Urbanização (Emlurb), Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), Secretaria Regional II e Vigilância Sanitária. (Colaborou Nícolas Paulino)