Sair da academia para fazer a diferença na sociedade

Monya Garcia Baracho graduou-se em Medicina e discursou ontem em nome de todos os estudantes

Nesta noite, celebramos um momento ímpar: o da conquista do diploma que nos credencia como profissionais aptos a sair da Universidade para fazer a diferença na sociedade. O lema da Unifor - ensinando e aprendendo - embalou a nossa formação e se concretizou nos conhecimentos científicos que tivemos a oportunidade de adquirir e nas habilidades técnicas e interpessoais que desenvolvemos, para nos tornarmos os profissionais que um dia sonhamos.

É chegada a hora de festejar a vitória alcançada, de relembrar a história construída durante os semestres em que nos dedicamos aos estudos e refletir que devemos sempre nos aperfeiçoar, para que outras vitórias se somem a essa e nos levem ao alcance dos nossos reais objetivos. É preciso refletir que precisamos conservar a fé e a humildade, para nos mantermos firmes no amor e respeito ao próximo, com o compromisso de lutar por um mundo mais justo e digno.

Não fizemos essa caminhada sozinhos, por isso, esse é também o momento de sermos gratos àqueles que contribuíram para que chegássemos até aqui. Somos resultado da confiança, do investimento intelectual e afetivo bem como da força que eles nos deram. Agradecemos, pois, aos nossos pais, aos nossos irmãos e familiares, aos companheiros e/ou companheiras, também aos amigos. Foi gratificante partilhar essa caminhada com todos vocês, com os colegas ávidos pela mesma realização e com os mestres entusiasmados com a possibilidade de participar da transformação da sociedade por meio dos profissionais que ajudaram a formar.

Somos gratos à Universidade de Fortaleza, por disponibilizar os melhores recursos e as melhores estratégias para a nossa aprendizagem. Também agradecemos aos coordenadores e gestores que se mantiveram atentos para nos dar uma formação de qualidade. Sobretudo agradecemos aos professores, que, durante toda a graduação, nos incentivaram a ser melhores e nos influenciaram a ser competentes, éticos e humanos. Aprendemos vendo-os colocarem em prática o ensinar e o aprender de forma indissociável. Com eles, descobrimos que sempre temos muito mais a fazer, a compartilhar e influenciar o mundo com exemplos de cidadania.

Foi por meio da sintonia entre os nossos objetivos e disposição dos nossos mestres que, à medida que aprendíamos, éramos estimulados a pôr em prática. Aprendíamos mais à medida que também ensinávamos, e o profissional que hoje somos foi sendo formado, enquanto ajudávamos os colegas no dia a dia e em monitorias; alguns de nós, nesse meio tempo, desenvolveram o gosto pela docência também em Programas de Ensino Tutoriais, entendendo a necessidade de aprofundar conhecimentos para trabalhar pelo bem comum, através de atividades de pesquisa e extensão. Crescemos, aprendemos, compartilhamos, recebemos, trocamos e levaremos conosco todas as experiências que nos fizeram quem somos hoje, com o compromisso de permanecer ensinando e aprendendo.

Tenho certeza de que todos os cursos da Unifor têm o mesmo compromisso com a qualidade do ensino e fazem grandes investimentos no potencial humano de seus docentes e discentes, o que nos une hoje na uníssona palavra de gratidão a todos os que contribuíram para que esse momento fosse possível.

Assim, conquistamos, todos, a nossa realização profissional e temos a responsabilidade de aplicar os conhecimentos que aqui adquirimos, compartilhando o que aprendemos, inspirados nos ideais que assimilamos, com a certeza de que permaneceremos aprendendo sempre! Que Deus abençoe os nossos caminhos e as nossas próximas jornadas!