RMF tem volume d'água reforçado

00:00 · 30.12.2016

A Região Metropolitana recebe o incremento de 24,3 milhões de metros cúbicos de água para abastecimento, a partir do funcionamento do Sistema de Integração do Açude Pacajus ao canal Eixão das Águas ( Fotos: Cid Barbosa )

A Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) passa a contar, agora, com o incremento de 24,3 milhões de metros cúbicos de água para abastecimento, a partir do funcionamento do Sistema de Integração do Açude Pacajus ao Eixão das Águas, inaugurado ontem, pelo Governo do Estado. O equipamento, que começou em outubro, permite o aproveitamento de todo o volume morto do açude, que está com cerca de 10% de sua capacidade.

"Essa é uma das obras mais importantes e estratégicas para reforçar o abastecimento na Região Metropolitana de Fortaleza. Temos 25 milhões de metros cúbicos no Açude Pacajus que vão reforçar o abastecimento pelos próximos seis meses. Ações como essa também nos garantem uma situação de segurança hídrica, caso se prolongue mais o quadro de estiagem", reforçou o governador Camilo Santana.

A intervenção possibilita que toda a capacidade seja utilizada, uma vez que a queda do nível do reservatório começou a inviabilizar o aproveitamento das águas. A ligação com o Açude Ererê era feita por meio de canais, mas foi cortada em virtude do baixo nível das águas. A nova interligação reforça a eficiência do sistema, aumentando 1,5m³ por segundo a vazão que atualmente chega à RMF com 6,5 m³. O volume garante, conforme Camilo, o abastecimento para 900 mil pessoas durante seis meses.

Constituída de um Canal de Aproximação de cerca de 350m, uma Estação de Bombeamento com quatro bombas e uma adutora, a intervenção tem caráter emergencial e estruturante. Emergencial por aproveitar todo o potencial do reservatório em pleno momento de seca extrema, e estruturante por substituir o antigo sistema.

Trabalho

Para o secretário de Recursos Hídricos, Francisco Teixeira, a obra se enquadra nas duas frentes de trabalho que o Estado vem desempenhando para garantir água mesmo com a seca. "Estamos com uma frente, de gestão, com o foco em ações que minimizem as possíveis perdas, e incentivando a agricultura a um uso mais consciente. E a outra é a de desenvolver fontes hídricas alternativas", justifica o secretário, ao reforçar que se essa água não fosse utilizada, seria perdida com evaporação.

A obra recebeu o investimento de R$ 2.153.545,12 e foi realizada pela equipe da Companhia Estadual de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). De acordo com o presidente da Companhia, João Lúcio Farias, foi possível economizar R$ 7 milhões com aproveitamento de bombas e equipamentos realocados.

Além dos esforços e investimentos para o Sistema de Integração do Açude Pacajus ao Eixão das Águas, o Governo também se prepara para, em janeiro, inaugurar o sistema de 42 novos poços do Pecém, destinados a abastecer a região do Complexo Industrial e Portuário, liberando a água do Eixão para o atendimento da população.

No início da semana, foi inaugurado um sistema de captação pressurizada de água para tratamento, que poderá ser aplicado na Estação de Tratamento de Água (ETA) do Açude Gavião, em Pacatuba e Itaitinga. Apesar do conjunto de esforços, o chefe do Executivo mantém a esperança de que haverá um bom inverno em 2017. "Temos hoje a menor capacidade de água e vamos aproveitar tudo o que pudermos. A previsão oficial da Funceme deve sair na segunda quinzena de janeiro. Tomamos todas as medidas e providências para garantir água, mas eu tenho fé em Deus que um bom inverno vem para banhar o nosso Ceará".