RMF tem segurança hídrica garantida até agosto de 2017

00:00 · 22.12.2016 por Thatiany Nascimento - Repórter

A vazão média de litros de água por segundo fornecida pelo Governo do Estado à Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) e às indústrias para abastecimento dos 18 municípios das Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) teve redução de 20,8% entre 2014 e 2016. Este fornecimento caiu de 12,088 l/s para 9,571 l/s, segundo informado, ontem, pelo titular da Secretaria de Recursos Hídricos (SRH), Francisco Teixeira. Com este índice e com o atual volume acumulado dos açudes, que é 6,9%, considerando ainda a possibilidade de uma quadra chuvosa ruim, a RMF tem segurança hídrica até agosto de 2017.

A redução, segundo o Governo, é fruto de fatores associados, como a aplicação da tarifa de contingência para os consumidores da Cagece na RMF e o apelo junto às indústrias para a busca de fontes hídricas alternativas. Se analisado somente o volume consumido pelos usuários da Cagece nas 18 cidades, entre novembro de 2014 e novembro de 2016, a redução, segundo a Companhia, foi de 14,85%. Quando levado em consideração o consumo de 2016 até novembro em comparação ao ano inteiro de 2014, a queda foi de 12,7%. Em relação ao volume, a economia foi de 18 milhões de m³, quantidade suficiente para abastecer Fortaleza por dois meses.

Francisco Teixeira, assegura que embora o percentual de economia de 20,8% não tenha sido alcançado quando se contabiliza só o consumo dos usuários da Cagece (pois a tarifa de contingência não se aplica à indústria), a redução é considerada positiva. "A meta estipulada pela Cogerh era para consumidores da Cagece, mas foi alcançada em conjunto com a indústria e, apesar de ainda faltar, é exatamente por conta dessa economia que ainda não estamos fazendo racionamento de água mais radical na Região Metropolitana".

Consumo

Porém, mesmo com a queda do consumo, o secretário ressalta que ter segurança hídrica até agosto "não é uma situação confortável", e que somente após a divulgação do prognóstico da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), no dia 15 de janeiro, sobre a quadra chuvosa de 2017 é que o Governo decidirá pela adoção ou não do racionamento total na RMF. A ordem deverá sair em fevereiro de 2017, garante ele.

O presidente da Cagece, Neuri Freitas, também considera a redução "razoável", e apesar da necessidade de diminuir ainda mais este consumo, a Companhia descarta o aumento da tarifa. Em novembro, 277.011 faturas foram tarifadas por não cumprirem a meta, ou seja, 26,4% dos usuários da RMF não economizam água suficientemente.

Questionado se há alguma medida intermediária entre a tarifa de contingência e o racionamento total, Teixeira afirma que a busca por fonte hídricas alternativas continua, a fim de protelar ao máximo essa possível interrupção total de fornecimento.

O secretário disse que o Estado aguarda R$ 47 milhões da União, que poderão ser usados, por exemplo, na construção de uma segunda adutora na Barragem do Açude Maranguapinho. A ação é estudada para ajudar no abastecimento do distrito industrial de Maracanaú.

FIQUE POR DENTRO

Sem chuvas, termoelétricas serão desligadas

A necessidade de desligamento das termoelétricas do Ceará foi reafirmada, ontem, pelo titular da SRH, Francisco Teixeira, durante a divulgação do balanço do consumo de água da RMF em 2016. Conforme o secretário, se em 2017 o cenário de escassez se mantiver tal qual a atual situação, as termoelétricas serão desligadas.

"Eu estive na Agência Nacional de Energia e no Ministério de Minas e Energia falando sobre a permissão para o desligamento. Não é fácil o Governo chegar e mandar desligar. Queremos um entendimento. A quantidade de água fornecida é razoável, mas nos deixa uma sensação ruim devido à situação crítica", explica.

Outra alternativa para o não desligamento são as termoelétricas compensarem financeiramente o Estado para que, segundo Teixeira, seja possível pesquisar fontes alternativas de água para direcionar ao setor.