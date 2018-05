Rio Cocó pode ter trecho de navegação de turismo ampliado

00:00 · 04.05.2018 / atualizado às 10:20

Aumentar a balneabilidade e a navegabilidade do Rio Cocó também integra as propostas selecionadas pelo Concurso Nacional de Ideias. Embora sem data definida, do Governo do Estado quer ampliar o trecho liberado para navegação de turismo - atualmente entre as pontes das avenidas Sebastião de Abreu e Engenheiro Santana Junior - pelo menos até o Parque Adahil Barreto. As informações são do gerente do Parque Estadual do Cocó, Paulo Lira.

A navegação oficial do trecho, classificado como Área III do rio, foi liberada oficialmente há pouco mais de dois anos. "A ampliação depende de uma série de instituições para limpar o trecho da ponte da Engenheiro Santana Junior até o Adahil Barreto. Se tudo ocorrer com a celeridade que a gente deseja, teremos essa ampliação ainda este ano", diz Paulo Lira.

> 1ª fase das obras deve ter início até dezembro

Enquanto isso, permanece o agendamento para os interessados em navegar no percurso de cerca de 1 km permitido, com tempo de duração em 20 minutos cada viagem, e capacidade máxima de 17 passageiros. Os passeios gratuitos acontecem às quartas-feiras para estudantes de escolas públicas, marcados diretamente via Parque do Cocó. De quinta-feira a domingo, é liberado para demais grupos, mediante o pagamento de R$ 10 o passe inteiro e R$ 5 o de estudante, e com agendamento realizado diretamente com o comandante da embarcação, o policial da reserva remunerada da Polícia Militar Ambiental Francisco de Assis Araújo. A viabilidade do passeio, no entanto, varia conforme as marés.

Limpeza

Às segundas e terças-feiras, segundo Paulo Lira, é realizado a limpeza do rio. "Os aguapés dificultam o translado da embarcação. Por isso, esse trecho é mantido sempre limpo", diz.

Saiba mais

Passeios no Rio Cocó

Quarta-feira:

Reservado para estudantes de escolas públicas municipais e estaduais. Agendamento realizado através do (85) 32343574. Gratuito.

De quinta-feira a domingo

Reservado para as demais pessoas. Agendamento com o comandante do barco, Tenente Araújo, nos telefones (85) 985278216 e 985368781. Valor: R$ 10 inteira e R$ 5 meia

Horários

A depender das condições das marés