Riacho Maceió recebe o 'Reciclando Atitudes'

00:00 · 08.06.2017

No lugar de lixo, árvores e flores. É com essa premissa consciente e poética que o Projeto Reciclando Atitudes, coordenado pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), percorre pontos de poluição críticos nos bairros de Fortaleza, realizando ações de educação ambiental, limpeza urbana e plantio de mudas nativas. Na manhã de ontem (7), as comunidades do entorno do Riacho Maceió, no Grande Mucuripe, receberam voluntários e estudantes de quatro escolas públicas da Capital durante as atividades, alusivas à Semana Nacional do Meio Ambiente.

De acordo com a coordenadora de Políticas Ambientais da Seuma, Edilene Oliveira, cerca de 40 pontos da cidade já receberam as intervenções, e quase 200 serão percorridos pela iniciativa até o fim deste ano. "Nós visitamos escolas, associações de moradores, igrejas e outros setores da comunidade para esclarecer que eles devem cuidar de onde vivem, não colocar lixo, colaborar", explica Edilene.

Colaboração

No bairro Jangurussu, uma as regiões por onde o projeto passou, foram recolhidas cerca de seis toneladas de lixo. A coordenadora ressalta que, para que os pontos de lixo não voltem ao estado de poluição, a população precisa colaborar. "É preciso uma aliança entre educação ecológica, fiscalização da Prefeitura e comprometimento da comunidade. O guarda-chuva das nossas ações é aliar poder público e a população", destaca.

Além dos lixos domésticos e dos jogados nas calçadas e ruas pela população, os resíduos poluentes são provenientes, muitas vezes, de empresas ou comércios - uma vez que a origem é identificada, explica Oliveira, os responsáveis são autuados e multados por ocorrência ambiental, através de fiscalização realizada pela Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental (ACFOR).

As ações de limpeza e revitalização incluem ainda a pintura dos muros com desenhos de árvores e flores, o que, para a coordenadora de Políticas Ambientais, "desperta o sentimento de cuidado da população e impede que ela deposite lixo no local". Outros pontos que devem receber as atividades do Reciclando Atitudes são os bairros Pirambu, Curió e Presidente Kennedy, que, conforme a Seuma, possuem pontos críticos e necessitam das ações. (Colaborou Theyse Viana).