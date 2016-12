Réveillon terá 17 minutos de fogos e 15 atrações

00:00 · 31.12.2016

Ano novo Aterro O teste dos fogos ocorreu sexta-feira, para a festa que começa às 17h30 deste sábado e contará com atrações como Claudia Leitte e Simone e Simaria ( Fotos: Kléber A. Gonçalves/Fernanda Siebra/JL Rosa )

Mais de um milhão de pessoas devem comparecer, na noite deste sábado (31), à maior festa anual de Fortaleza, de acordo com a estimativa da Prefeitura da Capital. O Revéillon 2017 terá início às 17h30 e contará com 15 atrações locais e nacionais. Entre os artistas a se apresentarem estão a cantora Claudia Leitte, as duplas sertanejas Jorge e Matheus, Luiz Marcelo e Gabriel, assim como Simone e Simaria; além da banda O Rappa. A noite contará ainda com 17 minutos de queima de fogos para saudar o novo ano.

Aos que pretendem comparecer ao Aterro da Praia de Iracema, onde a festa acontece, é necessário organização prévia. Em relação aos meios de acesso, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) disponibilizará um reforço de 115 ônibus à frota habitual dos sábados, que costuma ser de 1.448 veículos.

A Praia de Iracema é trajeto de 23 das linhas de ônibus de Fortaleza. Contudo, outras sete especiais serão criadas para o evento, saindo de cada um dos terminais de integração da cidade. Além das linhas extras, outras 17 terão o horário de funcionamento prolongado até as 6h. Tanto no sábado quanto no domingo, o transporte público de Fortaleza aplicará a tarifa social: a passagem inteira custará R$2,15 e a meia será R$1.

Os táxis são outra opção de locomoção para as festas. De acordo com o Sindicato dos Taxistas do Ceará (Sinditáxi), cerca de 4 mil veículos estarão em circulação, concentrados principalmente nos locais de maior movimento, a partir das 16h. A orientação do Sinditáxi é para que os passageiros sempre exijam o uso dos taxímetros na hora de calcular o valor da corrida.

Ao todo, 200 vendedores ambulantes foram cadastrados, distribuídos entre barracas e itinerantes. Além disso, 15 food-trucks também estarão à disposição para comercializar alimentos.

Dois Postos Médicos Avançados (PMAs) serão instalados, um deles em frente ao Ideal Clube, enquanto o outro estará em frente à Rua Carlos Vasconcelos.

As estruturas contarão com profissionais treinados e estarão equipadas para dar resposta imediata a qualquer situação que possa repercutir na saúde dos frequentadores da festa. Além de um coordenador operacional, cada PMA terá três médicos assistenciais, dois enfermeiros, quatro técnicos de enfermagem e um auxiliar de serviços gerais. Os dois postos médicos contam, inclusive, com uma sala de procedimentos cirúrgicos e uma sala de estabilização.

Estarão ainda disponíveis às estruturas, uma unidade móvel de suporte avançado, com médico, enfermeiro e um condutor de veículo de urgência, além de uma unidade de suporte básico. Para garantir a retaguarda na saúde, três hospitais estarão de prontidão: o Instituto José Frota (IJF), as Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) da Praia do Futuro e do Pirambu, além dos frotinhas de Messejana e do Antônio Bezerra.

Trânsito e segurança

Um efetivo de 140 agentes de trânsito e orientadores de tráfego será mobilizado. A primeira ação da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), que terá início às 5h do dia 31, será coibir o estacionamento em toda a área do Aterrinho, na Av. Beira-Mar, entre as ruas João Cordeiro e Ildefonso Albano, além da Av. Historiador Raimundo Girão e todas as vias transversais, entre a Av. Rui Barbosa e Rua Ildefonso Albano. As proibições permanecerão válidas até o fim do evento. Os bloqueios viários serão iniciados às 17h na Av. Beira-Mar, entre as ruas João Cordeiro e Ildefonso Albano, e a Av. Historiador Raimundo Girão, entre a Av. Barão de Studart e R. Ildefonso Albano.

A Polícia Militar terá 650 homens atuando a partir das 16h, realizando toda a segurança do evento. Outros 362 guardas municipais também auxiliarão na área, fiscalizando o comércio e dando apoio ao bloqueio no trânsito. O Aterro conta ainda com 14 câmeras de videomonitoramento e duas vans para agilizar o atendimento aos cidadãos, com a realização de boletins de ocorrência. Já o Corpo de Bombeiros disponibilizará 36 agentes de plantão para atender a resgates, afogamentos e controle de incêndios.

FIQUE POR DENTRO

Fiscalização nas estradas é intensificada

As estradas estaduais, federais e vias públicas de Fortaleza terão fiscalização intensificada neste fim de semana, com a Operação Rodovida. As ações ocorrem de forma integrada com Detran-CE, AMC, departamentos de trânsito dos município de Maranguape, Aquiraz, Maracanaú, Caucaia e Pacajus, e também com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O esquema policial será desenvolvido até o fim do mês de janeiro de 2017, também em forma de policiamento ostensivo e preventivo nas estradas.

Já segundo a PRF, desde sexta-feira (23) foram registrados 27 acidentes, nos quais 29 pessoas ficaram feridas e três morreram em BRs. Foram realizados 767 testes de alcoolemia, com 18 pessoas autuadas e uma detida por dirigir sob efeito de álcool.

Além de participar da Rodovida, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) realizará a operação especial de Réveillon, iniciada às 6h desta sexta-feira até 23h59 de domingo (1º), com um reforço de 30% em seu efetivo. As CEs 040 e 085 são as de maior fluxo nesta época.

Programação

17h30 Banda Projeto Cuca

18h Banda Patrulha

18h45 Solteirões do Forró

19h45 Luiz Marcelo e Gabriel

21h Simone e Simaria

22h30 Jorge e Matheus

23h40 Falcão (humorista)

Meia-noite Fogos da Virada

0h30 Claudia Leitte

2h10 O Rappa

3h40 Beto Barbosa

4h15 Forró Real

4h50 Ítalo e Renno

5h25 Waldonys

6h10 Acaiaca