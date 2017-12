Réveillon para ajudar as crianças com câncer

01:00 · 19.12.2017 / atualizado às 01:25

Uma das apostas para desafogar a unidade é a expansão do CPC, iniciada em 2014 ( Foto: José Leomar )

Atualmente, o Centro Pediátrico do Câncer, vinculado ao Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), em Fortaleza, atende a cerca de 2.500 crianças e adolescentes, não só do Ceará, mas de todo o Norte do Brasil e de parte do Nordeste, conforme a presidente da Associação Peter Pan (APP), Olga Freire. Contudo, a demanda "está perigosamente reprimida", afirma. Uma das apostas para desafogar a unidade é a expansão do CPC, iniciada em 2014. Para concluir a obra, foi lançada ontem a campanha "Réveillon Solidário".

Até o dia 13 de janeiro de 2018, serão aceitas doações financeiras via telefone ou pelo site da iniciativa. Durante a festividade da virada do ano, em Fortaleza, que ocorre no Aterro da Praia de Iracema, a atividade contará ainda com ações de backstage e estande. As ligações podem ser feitas por telefones das regiões Nordeste e Sudeste e dos estados do Pará, Amapá, Amazonas e Roraima.

Para confirmar a doação - de R$5, R$15 ou R$30 -, é preciso ouvir a gravação até o fim. Usuários de celular pré-pago, empresas e moradores de outros localidades do País devem procurar o site, que também receberá doações acima de R$30. Ao todo, a conclusão do CPC está orçada em cerca de R$7,5 milhões, dentre equipamentos e infraestrutura, segundo Olga Freire.

"Com a finalização, vamos absorver a demanda total, inclusive para cirurgias de grande porte. Em fevereiro, vamos inaugurar mais dez leitos. Também estamos aguardando verba do Fundo Especial de Combate à Pobreza (Fecop) para concluir mais 14. Com a campanha de Réveillon, vamos focar no segundo andar e no térreo".

"A Associação estruturou um serviço de excelência e muita qualidade em oncologia infantil. O serviço que aqui se faz é muito mais que assistencial, mas profundamente humano", destacou o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. "É preciso aproveitar o "canhão de comunicação" da festa da virada para apresentar a instituição a quem ainda não a conhece", concluiu.

Como doar

R$ 5, discar 0500 001 0005

R$ 15, discar 0500 001 0015

R$ 30, discar 0500 001 0030

www.reveillonsolidariofortaleza.com